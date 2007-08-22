Splatoon Raiders dès demain sur Nintendo Switch 2

Publié le Mercredi 22 juillet 2026 à 09:30:00 par Johanna Goncalves

Ne ratez pas cette aventure insulaire !

Pour sa sortie, Nintendo a conçu des nouveaux Joy-Con dont les couleurs sont inspirées du groupe des Tridenfer ainsi que des figures amiibo à leur effigie. Elles seront disponibles demain, en même temps que le jeu qui sortira en exclusivité sur la Nintendo Switch 2.

Et si vous souhaitez vous plonger un peu plus dans l’histoire des personnages et dans l’univers, vous pourrez les retrouver dans la BD, Les mésaventures insulaires des Tridenfer, une histoire préquelle et officielle de Splatoon que vous pourrez lire dans l’application mobile Nintendo Today

Dans ce jeu, vous jouerez un Inkling du nom de Mécano, explorant l’archipel de Spirhalite afin d’en découvrir les trésors. Accompagné du trio de musiciens Tridenfer à bord de leur robot d’exploration, vous ferez face à des vagues de Salmonoïdes, alors équipez-vous de vos armes et gadgets pour les affronter.

Au cours de vos explorations, vous trouverez des matériaux d’amélioration pour vos gadgets ou pour vous rendre plus fort. Vous aurez aussi la possibilité de choisir parmi 3 types de réservoirs offrant des mécaniques de jeu distinctes, et associables à des gadgets différents. Même si à l’origine, le jeu est conçu pour être joué en solo, vous pourrez jouer en ligne ou en local jusqu’à 4 personnes, vous disposez aussi d’une fonction d’appel à l’aide en ligne, avec une utilisation limitée, afin d’obtenir une assistance temporaire, et en répondant aux requêtes d’autres joueurs, vous obtiendrez des récompenses.

Pour en découvrir plus sur le jeu, retrouvez le Splatoon Raiders Direct juste ci-dessous.



Développé et édité par Nintendo, Splatoon Raiders est un jeu solo d’action et de tir.