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Publié le Jeudi 23 juillet 2026 à 10:00:00 par Jérémie Shao
Drop Loot a enfin sa page Steam
Enchaînez les combosLe développeur indépendant Reno et l'éditeur Human Qube Games présentent Drop Loot, un roguelite dungeon crawler rafraîchissant où l'assemblage de butin et la création de synergies permettent de faire exploser des hordes de monstres. Plongés dans les profondeurs d'un donjon, les joueurs devront combiner stratégie, placement d'objets et pouvoirs cumulables pour survivre.
Le cœur du gameplay repose sur une mécanique d'association sur plateau : les joueurs y font tomber des paires de butin au milieu des ennemis. Associer des épées ou des bombes à proximité des monstres leur inflige des dégâts directs, tandis que les arcs et les sorts permettent de frapper à distance sur l'ensemble du terrain. Pour rester en vie et préparer les descentes suivantes, il faudra également aligner des cœurs pour se soigner, des boucliers pour bloquer les coups et des pièces d'or pour enrichir sa bourse. Plus les groupes d'armes sont grands ou dorés, plus les dégâts et les coups critiques s'envolent.
Entre deux manches, l'or récolté peut être dépensé dans des boutiques proposant des dizaines de pouvoirs et d'améliorations cumulables. En associant judicieusement ces bonus, les joueurs créent de véritables réactions en chaîne capables d'auto-nettoyer le plateau. Cette puissance ne sera pas de trop face à des ennemis dotés d'armures, de points de vie conséquents et de boss aux capacités uniques qui obligent à adapter sa stratégie à la volée.
Visuellement, Drop Loot prend vie à travers un pixel art entièrement dessiné à la main, dynamisé par un système de particules réactif et une bonne dose de sang. Les joueurs souhaitant suivre le développement et participer aux futurs tests sont invités à rejoindre le serveur Discord officiel du jeu.
On vous remet le trailer du jeu :
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