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Publié le Vendredi 26 juin 2026 à 09:45:00 par Cedric Gasperini
Project Zeta est en Playtest
Allez-y, c'est gratuitDépêchez-vous, le Playtest du jeu Project Zeta vient d'être lancé et il dure jusqu'au 28 juin. Inscrivez-vous dès maintenant sur la page Steam du jeu pour recevoir rapidement votre accès.
Project Zeta est le nouveau jeu signé Krafton (PUBG) et développé par Nirvanana.
Pour rappel, le jeu est un jeu multi en ligne qui vous envoie par équipes dans des arènes. 3 joueurs par équipe. 4 équipes par arène.
Le but est de s'emparer d'un artefact, le Prisme, avant les autres.
Vous dirigez l'un des 14 héros disponibles, en vue extérieure.
Découvrez le jeu en vidéo :
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