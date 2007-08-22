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L'Edito du Dimanche

 

Publié le Lundi 29 juin 2026 à 10:30:00 par Johanna Goncalves

 

Abyssus, l'édition spéciale sort en physique sur PS5

Vous aimez les boîtes ?

Abyssus est un roguelite et shooter, en coopération. Il est développé par Dotemu, The Arcade Crew et DoubleMoose Games et produit par Silver Lining Interactive.
 
Jouable jusqu’à 4 joueurs, le jeu permet d’incarner des pilleurs, d’explorer les ruines sous-marines d’une ancienne civilisation en forgeant une stratégie pour arriver à vos fins. Votre but : vous appropriez une importante source de brine, une substance rare et puissante. Mais ce ne sera pas sans vous battre puisque des habitants corrompus voudront vous bloquer la route.
 
Cette édition Deluxe, disponible dès maintenant sur PS5, vient enrichir le jeu en y intégrant 4 nouveaux DLCs, ajoutant de nouveaux casque, armes, niveaux et bien plus encore !
 
Une petite vidéo pour annoncer cette sortie ?

 

 
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