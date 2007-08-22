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Publié le Lundi 29 juin 2026 à 09:45:00 par Cedric Gasperini
Grim Trials débarque sur Nintendo Switch
La faucheuse arriveDéjà prévu sur PC, via Steam, le jeu Grim Trials est aussi annoncé sur Nintendo Switch. La bonne nouvelle, c'est qu'une démo est disponible sur les deux plateformes, si vous voulez y poser la main dessus avant un éventuel achat.
Développé par le studio indépendant Glory Jam et édité par Soft Source, Grim Trials est présenté comme un jeu d'action roguelite Heavy Metal...
On incarne Avelin, une jeune femme qui a connu une mort prématurée. Elle est recrutée par les Faucheurs de la Mort et doit traquer des âmes impures, défoncer des démons et traverser l'enfer. Son but est de retrouver la trace de son bien-aimé.
Des montres, des pièges, des boss vous attendent dans diverses salles de l'enfer. Un système de combat basé sur un arbre de compétences permettra d'améliorer votre personnage à chaque run. Vous devrez aussi récupérer des matériaux pour construire des armes, des armures, des équipements toujours plus puissants.
Le jeu est attendu pour cette année, si tout va bien.
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