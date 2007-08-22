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Publié le Mardi 30 juin 2026 à 09:45:00 par Cedric Gasperini
Ninja Master, le jeu Neo Geo arrive sur PC
C'était il y a 30 ans...Sorti en 1996 sur la console Neo Geo, signé SNK Corporation, le jeu Ninja Master revient sur le devant de la scène puisqu'il ressort, mais sur PC cette fois-ci, sur Steam.
Le jeu se déroule dans le Royaume du Zipangu, plongé dans le chaos depuis 300 ans. De nouveaux challengers décident de participer au tournoi d'arts martiaux, dans le but de faire tomber le tyran Nobunaga.
12 combattants sont inclus, chacun avec son propre style de combat.
Un mode entraînement est aussi de la partie.
Il y a également une gallerie, proposant des artworks des personnages et des documents de recherche de design.
Le jeu vient de sortir. Il est proposé au prix de 19,99 €...
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