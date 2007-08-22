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Publié le Mardi 30 juin 2026 à 10:45:00 par Johanna Goncalves

 

Invincible VS dévoile sa saison 1...

Des combats fidèles aux comics

Invincible VS est un jeu de combat développé par Quarter Up et édité par Skybound Entertainment. Il est sorti il y a quelques semaines et nous l'avions testé ici.
 
Situé dans le même univers que la série animée de Prime Vidéo et basé sur les comics de Robert Kirkman, Cory Walker et Ryan Ottley, ce jeu de combat en équipe semblable à un tournoi, reprends les éléments incontournables de l’œuvre : les personnages préférés des fans, les lieux les plus mémorables, etc… en y ajoutant des combos dévastateurs.
 
Annoncé à l’Evo Los Angeles, la saison 1 du jeu est dès à présent disponible sur PC, PS5 et Xbox series. Elle introduit 2 personnages additionnels : Universa et L’Immortel (inclus dans les versions Deluxe et Collector du jeu mais aussi dans le pass Year 1), ainsi qu’un nouveau mode Arcade et de nombreux cosmétiques. Quarter Up a aussi publié sur le blog officiel du jeu, la feuille de route de celui pour cette année, annonçant l’arrivée d’un troisième personnage additionnel : Angstrom, un combattant à distance qui sera à découvrir à l’Evo France, en octobre prochain.
 
On regarde le trailer de la saison 1 ? 

 

 
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