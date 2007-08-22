World of Warships: Legends fête l’Independence Day avec une mise à jour exclusive

Publié le Mardi 30 juin 2026 à 10:00:00 par Johanna Goncalves

Des batailles navales pour le 4 juillet

World of Warships: Legends est un jeu en ligne massivement multijoueur (MMO) développé et édité par Wargaming, disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox series, Xbox one et mobile.

Dans ce jeu, vous pourrez participer à des batailles navales, épiques et immersives, contre ou avec des joueurs du monde entier en améliorant vos navires basés des figures historiques de l’ingénierie marines de guerre et en recrutant des commandants légendaires afin de vous mener à la victoire.







A l’occasion des 250 ans de l’Independence Day, Wargaming lance un événement thématique couvrant tout le mois de juillet. Celui-ci inclue un calendrier quotidien de récompenses et d’activités comprenant des uniformes basés sur les figures emblématiques de la marine américaine, le commandant Ernest E. Evans mais aussi une monnaie exclusive : l’Independium pour débloquer des nouveaux destroyers américains. En participant à la nouvelle campagne vous pourrez obtenir le cuirassé premium de rang VIII, l’Indiana et bien plus encore.