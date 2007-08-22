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Publié le Mardi 30 juin 2026 à 10:15:00 par Jérémie Shao
Tekken 8 sort un nouveau personnage et update sur TEKKEN! CARTOON
Parfois, il ne faut pas juger sur l'apparenceUn nouveau personnage débarque sur Tekken 8 : Bob le "sauveur aux onigiris". Il sera disponible pour les détenteurs et détentrices du Season Pass 3 dès le 20 août, puis pour le reste des joueurs le 25 août.
Après avoir survécu à l'agression brutale de Bryan sur la route du King of Iron Fist Tournament 7, Bob a transformé sa convalescence en opportunité en lançant sa propre chaîne de fast-foods. Ses recettes originales de burgers sont devenues un immence succès commercial, propulsées notamment par sa création phare : le "légendaire onigiri de bob", qui l'a rendu mondialement célèbre.
Cependant, son destin bascule lorsqu'il croise la route de Kazuya Mishima et de ses plans de domination mondiale.Face à cette menace, Bobtransforme ses restaurants en réseau d'entraide pour les plus démunis, ce qui lui vaut le surnom de "sauveur aux onigiris". Fort d'un sens de la justice inébranlable et d'un physique qu'il qualifie lui-même de "corps parfait", il se donne pour mission de stopper Kazuya et faire régner la justice.
On vous laisse découvrir sa bande annonce :
De plus, ne manquez pas le lancement de TEKKEN! CARTOON le 10 juillet 2026 ! Cette nouvelle série au format mini transforme Paul, Yoshimitsu, Kazuya, Alisa et Kuma dans un style cartoonesque. La première saison promet d'enchaîner des sketchs de moins d'une minute, combinant des visuels mignons et une musique accrocheuse.
Voici la bande annonce de la série :
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