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Publié le Mardi 30 juin 2026 à 11:00:00 par Jérémie Shao
Angry Birds 3 : la grande envolée, la bande annonce
Comment terminer l'année sur une bonne noteLes oiseaux les plus déjantés du grand écran reviennent pour une fin d'année remplie de rires entre famille et amis avec le troisième volet de ce phénomène mondial aux 500 millions de dollar de recettes (et 1,5 million d'entrées en France).
Dans Angry Birds 3 - la grande envolée, Red et sa bande reprennent du service pour un défi totalement inédit. Notre héros va vitre réaliser que défendre l'île aux Oiseaux contre les menaces extérieures n'était rien à coté de sa nouvelle vie de père de famille. Ce nouvel opus aborde avec humour le choc des générations et les thèmes de la parentalité. Entre l'apparitiion de nouveaux pouvoirs chez les enfants de Red et des rebondissements spectaculaires, ce grand retour promet de ravir les spectateurs de tous âges.
On vous laisse regarder la bande annonce du film :
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