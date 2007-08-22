King in the Mountain disponible dès demain

Publié le Mercredi 1 juillet 2026 à 10:30:00 par Johanna Goncalves

King in the Mountain est un jeu de minage stratégique développé par Milo Panta et édité par Human Qube Games.

Dans ce jeu, vous êtes un roi déchu qui n’a pour seule solution, afin de retrouver sa place, que d’exploiter les ressources d’une montagne oubliée. Pour cela, planifiez et réalisez des expéditions minières tant que votre torche reste allumée, organisez votre refuge en y ajoutant de nouvelles salles, recrutez des nains pour vous aider, améliorez vos dispositifs et bien plus encore. Tout repose sur votre stratégie, alors soyez ingénieux !





King in the Mountain avec son gameplay cosy, sans ennemi, sort le 2 juillet sur PC via Steam.