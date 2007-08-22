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PubliÃ© le Mardi 30 juin 2026 Ã 11:30:00 par Cedric Gasperini
(TEST) Star Fox (Nintendo Switch 2)
Du poil sur le McCloudVoilà un personnage qu'il nous tardait de retrouver. Et de faire découvrir aux nouvelles générations également. Fox McCloud revient sur le devant de la scène, pour nous partager... ses anciennes aventures.
En effet, quelques 30 ans après sa première apparition, Star Fox 64 ou Lylat Wars chez nous, revient dans une édition revue et améliorée sur Nintendo Switch 2.
Revue graphiquement, améliorée auditivement et... c'est à peu près tout. Ah, si, enrichie d'un multi, effectivement.
Mais pour le reste, rien n'a changé.
Et donc ? Se replonger dans un jeu d'il y a 30 ans, est-ce une bonne idée ou non ? La formule fonctionne-t-elle encore ?
On vous dit tout ça dans notre test....
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