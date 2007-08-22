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PubliÃ© le Mercredi 1 juillet 2026 Ã 09:30:00 par Cedric Gasperini
SpaceCraft lance son mode solo hors ligne
IdÃ©al quand on n'a pas d'amiBienvenue en l'an 2350. Tout va mal. L'exploration spatiale a permis de découvrir une technologie oubliée. Réactivée, elle a quasiment anéanti l'humanité qui a trouvé refuge dans une autre galaxie, fuyant par un portail caché.
Cette nouvelle galaxie ne demande qu'à être explorée et exploitée.
Vous allez donc explorer ce nouvel univers, aller de planète en planète, découvrir de nouvelles ressources pour les exploiter, vous développer et améliorer vos propres vaisseaux spatiaux en fonction de ces découvertes.
Vous pourrez construire vos propres vaisseaux en créant des plans et les partager avec les autres joueurs, en leur vendant...
Mais attention, dans l'espace, factions ennemis et pirates se tapissent dans l'ombre, prêts à fondre sur vous...
Le jeu Spacecraft est disponible en accès anticipé, sur PC, sur Steam.
Jouable en coop à son lancement, le jeu propose désormais un mode solo, hors ligne, pour ceux qui n'ont pas d'ami et ne veulent pas en avoir.
On les comprend.
On vous rappelle que le jeu est signé Shiro Games, un petit studio bordelais.
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