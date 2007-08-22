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PubliÃ© le Mercredi 1 juillet 2026 Ã 10:00:00 par Cedric Gasperini
Cinder City : SÃ©oul post-apocalyptique
On rit en CorÃ©eDévelopép par Big Fire Games, Cinder City est un TPS, un Thirs-Person Shooter ou, si vous êtes anglophobe, un shoot en vue extérieure. Il est édité par NC Corporation, un édtieur coréen. connu auparavant sous le nom de... NC Soft.
Présenté comme un shoot cinématographique, le jeu vous entraîne dans un Séoul en ruines, après une catastrophe. Un virus a créé des créatures appelées Hydes. Des monstres informes qui attaquent les humains. Ajoutez des factions qui tentent de profiter du chaos...
Vous, vous êtes un Cinderknight. Un soldat doté de capacités spéciales, dernière ligne de défense contre ces menaces.
Vous allez donc combattre pour sauver ce qu'il reste de l'humanité.
Pour vous aider, vous aurez tout un arsenal de véhicules : hélicoptère, moto, exosquelettes...
De nombreuses missions vous attendent, dans ce jeu jouable en coop, et qui se dévoile en vidéo.
Cinder City sortira cette année, sur PC, sur Steam.
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