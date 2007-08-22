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Publié le Mercredi 1 juillet 2026 à 11:00:00 par Jérémie Shao
Guns of Eschaton, un soul-like FPS à paraître
Un Soul-like pour le moins intriguantLe studio de développement Eschatology Entertainment et l'éditeur 4Divinity viennent de dévoiler Guns of Eschaton. Ce projet unique fusionne l'exigence d'un Soul-like avec l'intensité d'un jeu de tir à la première personne.
Il s'agit de l'ultime univers original imaginé par le regretté Viktor Antonov, célèbre directeur artistique à qui l'on doit les mondes légendaires de Half-Life 2 et Dishonored.
L'histoire se déroule au XIXème siècle, au coeur d'une Amérique alternative en pleine décomposition. Les joueurs devront entamer un voyage périlleux de l'Ouest jusqu'à la côte Est. Dans ce Far West mystique et apocalyptique, les figures historiques et les grands mythes de l'époque sont réinventés sous une forme fantastique et cauchemardesque.
Ce jeu se distingue par une approche très stratégique des combats, combinant survie, observation et réflexes :
- Gestion stricte des ressources : Les munitions sont rares, le joueur devra analyser ses ennemis et utiliser des types de balles spécifiques pour optimiser chaque tir.
- Combats techniques : La survie repose sur un système d'esquive millimétrées (dashes) et de parade (parries).
-Le système de Codex : Un outil crucial qui, grâce aux "Points de Séquence", permet d'étudier le comportement des monstres pour révéler et exploiter leurs failles de manière chirurgicale.
Découvrez l'ambiance du jeu dans la bande-annonce officielle :
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