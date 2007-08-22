Splatoon Raiders, le Direct en annonce davantage sur l’aventure à venir

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Publié le Mercredi 1 juillet 2026 à 11:15:00 par Johanna Goncalves

 

Splatoon Raiders, le Direct en annonce davantage sur l’aventure à venir

Une aventure insulaire riche en peinture

Splatoon Raiders, le Direct en annonce davantage sur l’aventure à venir
 
Une aventure insulaire riche en peinture
 
Développé et édité par Nintendo, Splatoon Raiders est un jeu solo d’action et de tir.
 
Dans ce jeu continuant la licence, vous jouerez un Inkling du nom de Mécano, explorant l’archipel de Spirhalite afin d’en découvrir les trésors. Accompagné du trio de musiciens Tridenfer à bord de leur robot d’exploration, vous ferez face à des vagues de Salmonoïdes, alors équipez-vous de vos armes et gadgets pour les affronter.
 
Lors de son Direct le 30 juin dernier, Nintendo a dévoilé de nouvelles informations concernant le jeu. Vous pourrez y retrouver 3 niveaux de difficulté (Tourisme, Aventure ou Survie) en fonction de la manière dont vous voudrez vivre l’aventure. Vous aurez aussi la possibilité de choisir parmi 3 types de réservoirs offrant des mécaniques de jeu distinctes, et associables à des gadgets différents. L’archipel regorge d’événements variés et de défis en tout genre dans lesquels vous rencontrerez plusieurs types de Salmonoïdes avec des puissances variées ; certains attaquent en groupe et d’autres vous fourniront de quoi alimenter le robot d’exploration. Au cours de vos explorations, vous trouverez des matériaux d’amélioration pour vos gadgets, pour lesquels vos compagnons, les Tridenfer, vous fourniront des informations et de l’aide, ou des reliques salmonoïdes ayant des pouvoirs spéciaux. Le jeu dispose de plus de 100 variations d’armes, plus ou moins rares, que vous pourrez récupérer en battant vos ennemis, mais aussi des tenues trouvables au fur et à mesure des défis ou en scannant les figurines amiibo de la licence. Pour monter votre niveau, vous récupérerez des points d’expérience, y compris si vous échouez lors d’une mission ; en augmentant votre réservoir, vous obtiendrez plus de points de vie, augmenterez les dégâts que votre arme peut faire et vous aurez la possibilité d’équipez 1 gadget de plus (maximum 3). Pour finir, même si le jeu est conçu pour être joué en solo, vous pourrez jouer en ligne ou en local jusqu’à 4 personnes, vous disposez aussi d’une fonction d’appel à l’aide en ligne, avec une utilisation limitée, afin d’obtenir une assistance temporaire, et en répondant aux requêtes d’autres joueurs, vous obtiendrez des récompenses.
 
Retrouvez le Splatoon Raiders Direct juste en dessous. 


 

 
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