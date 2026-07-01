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PubliÃ© le Mercredi 1 juillet 2026 Ã 09:45:00 par Cedric Gasperini
Turok: Origins s'offre une nouvelle vidÃ©o
Chasse aux dinosAnnoncé fin 2024, Turok Origins doit sortir en fin d'année sur PC, Nintendo Switch 2, PS5 et Xbox Series. On incarnera encore des guerriers Turoks qui chassent des dinosaures tout en combattant des aliens bien décidés à éradiquer l'espèce humaine. Le jeu est développé par Saber Interactive (World War Z, SnowRunner...).
Contrairement à la série originale, le jeu ne sera pas un FPS, mais un TPS, un third-person shooter. Ou un shoot en vue extérieure si vous préférez. Il se jouera en solo ou en coop jusqu'à 3.
Le jeu aura un petit côté RPG, puisque vous pourrez améiorer votre équipement au fil deu jeu, allant du simple arc au fusil à pompe... en passant par la mitrailleuse à plasma, le fusil de sniper et des armes de technologie alien.
Vous évoluerez au milieu de la jungle, dans d'anciennes ruines, mais aussi dans des paysages aliens.
On a hâte.
Une nouvelle vidéo a été mise en ligne. Elle dévoile du gameplay.
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