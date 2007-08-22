(TEST) Splatoon Raiders (Nintendo Switch 2)

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Publié le Vendredi 31 juillet 2026 à 12:30:00 par Cedric Gasperini
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Poulpe FictionJe kiffe les poulpes. Vraiment. Alors attention, hein. Je kiffe les poulpes, mais morts. Grillés, en salade, en beignets, à la provençale... j'aime vraiment ça. J'avoue, je me suis envoyé mon lot de tentacules plus qu'à mon tour. Si un jour, Chtulhu débarquait dans notre monde, faudrait pas s'étonner si je le défonçais à coups de fourchette.
J'aime bien la peinture. Enfin, à chaque fois que j'ai un pinceau ou un rouleau entre les mains, ça se termine en baston et en fringues irrécupérables à brûler parce que même la poubelle n'en veut pas. Mais j'aime bien la peinture. Tenez,
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