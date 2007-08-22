- BLUE REFLECTION Quartet est disponible dès maintenant

Publié le Vendredi 31 juillet 2026 à 12:15:00 par Johanna Goncalves

Redécouvrez l’univers dans cette édition regroupant les 4 titres de la série

Développé par Gust et édité par KOEI TECMO, BLUE REFLECTION Quartet est une édition spéciale regroupant les 4 jeux de la série de RPG héroïque.

Vous pourrez ainsi revenir tout au début de la saga avec le jeu BLUE REFLECTION, sorti en 2017, qui réintroduit les personnages de Hinako, Yuzuki et Lime, des étudiantes se préparant à sauver leur monde. Vous aurez la possibilité de profiter de la suite BLUE REFLECTION: Second Light, datant de 2021 où cette fois-ci on suit Ao Hoshizaki et ses camarades qui essaie de retrouver leurs souvenirs et de survivre au monde dans lequel, elles ont été transportées. Vous pourrez aussi redécouvrir BLUE REFLECTION: RAY, aussi sorti en 2021, qui résume le scénario de l’animé à propos de l'univers, où cette fois-ci c’est Hiori et Ruka qui cherche à retrouver leur souvenir. Enfin, BLUE REFLECTION: SUN aura pour la première fois une adaptation sur console. Dans ce jeu à l’origine développé pour PC et mobile, vous devrez protéger un monde au bord de la destruction.

Vous pourrez donc redécouvrir ces histoires avec des graphismes de meilleure qualité, avec de nouvelles fonctionnalités, comprenant des mouvements plus rapides, une sauvegarde automatique et la possibilité de prendre des photos des personnages. Cette édition introduit une database, permettant au joueur d’en découvrir plus sur l’univers, les lieux et sur les personnages et leurs relations. Vous pourrez aussi retrouver une sélection d’illustration dans la partie « Gallery » du jeu, ainsi que des nouveaux modèles 3D des personnages, une nouvelle histoire courte, un prologue et un épilogue.

Cette édition regroupant les 4 jeux de la série est disponible dès maintenant sur PS5, Nintendo Switch 1 et 2 et sur PC via Steam.

Et n’hésitez pas à regarder la bande-annonce de lancement avec nous !