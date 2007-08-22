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Publié le Vendredi 31 juillet 2026 à 11:30:00 par Jérémie Shao
Kusan: City of Wolves est disponible dès maintenant
Il a un côté comicsL'action survoltée et les néons éclatants de Kusan: City of Wolves débarquent aujourd'hui sur PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S et Nintendo Switch, avec des versions physiques également proposées sur PS5 et Switch. Plongé dans une métropole néo-noir corrompue et battue par la pluie, le joueur incarne Jin, un ancien soldat devenu mercenaire. Sa mission : protéger la cargaison la plus convoitée de la ville, une jeune fille abritant une arme atomique capable de tout raser, tout en affrontant son ancien commandant.
À travers 54 niveaux brutaux façonnés à la main, ce jeu d'action frénétique en vue de dessus exige un timing parfait et une grande précision. Chaque affrontement donne l'occasion de briller et d'engranger des points de style, tandis que des boss colossaux aux mécaniques exigeantes viendront tester l'adaptabilité du joueur dans des duels cinématographiques. L'expérience est portée par la bande-son explosive du producteur hip-hop Loptimist, qui insuffle une énergie continue à chaque combat.
Pour surmonter ces épreuves, Jin peut compter sur un arsenal modulable grâce au système Techtrix, un arbre de compétences permettant de façonner un équipement sur mesure et d'optimiser ses ressources. Les amateurs de perfectionnement pourront tenter d'obtenir le rang S ultime en réussissant les énigmes et défis d'agilité disséminés au fil de l'aventure. Enfin, le récit sombre et sans concession — mêlant corruption, violence et loyautés brisées — se dévoile au travers de superbes cinématiques dynamiques en roman graphique, parfaitement intégrées à cet univers en pixel art.
Vous pouvez en découvrir plus sur le jeu avec le trailer :
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