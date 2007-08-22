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Publié le Vendredi 31 juillet 2026 à 10:30:00 par Johanna Goncalves

 

One More Plate!, la démo est disponible

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Développé par Okawari! et édité par Tiny Dragon, One More Plate! est un party game.
 
Dans ce jeu, vous êtes les habitants d’une planète envahie par les Monstres Gloutons. Votre unique espoir de survie et de servir en pâture les autres citoyens à vos ravisseurs à l’aide de toute sorte d’objets. Ceux-ci, obéissants aux lois de la physique, sont parfois compliqués à utiliser et demande un temps d’adaptation.
 
La démo est actuellement disponible. Dans celle-ci, vous aurez accès à 5 niveaux, vous pourrez aussi participer à 3 modes de jeu absurdes : un mode standard de versus, du basketball des plus chaotique et du baseball. Débloquez et collectionner les assiettes, mais aussi vous score solo ou duo grâce au tableau des scores en ligne.
 
Ce jeu, parfait pour les soirées en famille ou entre amis, devrait sortir à la fin de l’année sur Steam. N’hésitez pas à l’ajouter à votre liste de souhaits et à l'essayer !
 
Et en attendant, vous pouvez jeter un œil au trailer de One More Plate!.
 

 

 
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