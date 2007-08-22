Dernières actus
DEMONS’ NIGHT FEVER, préparez...
Seaworks: Trap Season vient d'ê...
One More Plate!, la démo est di...
Constance : le joli metroidvania...
Publié le Vendredi 31 juillet 2026 à 11:15:00 par Jérémie Shao
Allogloom arrive sur Steam le 13 octobre
Pendant le spooky monthLa développeuse indépendante Kate (Galactic Ghosty) et l'éditeur Iceberg Interactive viennent de dévoiler Allogloom, un jeu d'aventure mystérieux et macabre en point-and-click entièrement peint à la main. Prévu sur Steam pour le 13 octobre 2026, le titre rappellera des souvenirs familiers aux amateurs de Strange Horticulture (également publié par Iceberg Interactive), en proposant une ambiance à la fois chaleureuse et empreinte d'une menace rampante.
L'histoire suit l'héroïne Nora au cœur de la ville de Gruesome Grove, une cité soudainement désertée par ses habitants. Sous le regard vigilant de papillons de nuit obscurs, les joueurs devront scruter les moindres recoins, examiner les reliques étranges abandonnées par les disparus et démêler le fil d'une histoire sombre. Au fil des huit chapitres du récit, l'exploration révélera à quel point le passé tragique de la ville était dissimulé aux yeux de tous.
Au-delà de sa direction artistique unique, façonnée de toutes pièces par sa créatrice, Allogloom invite à voyager à travers six mondes interconnectés. Le jeu privilégie une progression basée sur la curiosité, l'observation et la logique plutôt que sur le tâtonnement. Les casse-têtes s'intègrent directement dans l'histoire et le folklore local, nécessitant de combiner des objets, d'inspecter des vestiges mystérieux et de négocier aussi bien avec des habitants excentriques qu'avec des monstres singuliers.
On vous laisse découvrir le trailer :
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- GTA VI : les prix qui font mal ? par guildem
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par PoulaibaskeZ
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par Wyclef
Articles préférés
- Casino mobile : les meilleurs casinos en ligne sur mobile en argent réel (2026)
- Ice Fishing : avis, RTP et démo (2026)
- Dungeons & Dragons: Forgotten Realms, la traduction française arrive
- (TEST) Assassin’s Creed Black Flag Resynced (PC, PS5, Xbox Series)
- MARVEL Tōkon: Fighting Souls, participez à la bêta
- (TEST) EA Sports UFC 6 (PS5, Xbox Series)
Dernières Vidéos
- BLUE REFLECTION Quartet est disponible dès maintenant
- Borderlands 4 lance le Pack Prime 4 et dévoile le Pack Histoire et une nouvelle classe de personnage
- Stupid Never Dies, la date de sortie a été annoncée
- Kusan: City of Wolves est disponible dès maintenant
- Allogloom arrive sur Steam le 13 octobre
- DEMONS’ NIGHT FEVER, préparez vous pour le 22 octobre
Derniers Concours
- Concours : Gagnez Let's Sing 2026 et Vampire The Masquerade Bloodlines 2 sur PS5
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD