- Borderlands 4 lance le Pack Prime 4 et dévoile le Pack Histoire et une nouvelle classe de personnage

Publié le Vendredi 31 juillet 2026 à 12:00:00 par Jérémie Shao

Une annonce bien costaud





Gearbox et 2K continuent d'enrichir l'univers de Borderlands 4 avec le lancement immédiat du Pack Prime 4, tout en levant le voile sur d'importantes nouveautés prévues pour la rentrée, dont le Pack Histoire 2 et une toute nouvelle classe de personnage.Ce quatrième Pack Prime, disponible dès maintenant, entraîne les Chasseurs de l'Arche au cœur du Toxic Scowl, un canyon désertique lourdement pollué. Les joueurs y prêteront main-forte à Levaine, le dirigeant des Electi, pour mettre fin aux conflits opposant plusieurs factions de Rippers. Cette mission rejouable apporte un nouveau boss, trois mini-boss ainsi que du butin inédit incluant une arme de rareté Nacrée et six équipements légendaires. En parallèle, la Carte de l’Arche 4 permet de débloquer 24 éléments cosmétiques sur le thème du désert et quatre pièces d’équipement aux statistiques modifiables. Ce contenu est d'ailleurs proposé en deux parties achetables séparément, séparant la mission narrative de la Carte de l'Arche.La prochaine étape majeure du jeu est fixée au 10 septembre prochain avec la sortie de la mise à jour 1.10. À cette occasion, le Pack Histoire 2 intitulé FL4K and the Last Resort marquera le grand retour du célèbre Maître des bêtes, personnage emblématique de Borderlands 3. Cette date verra également l'arrivée d'une nouvelle Chasseuse de l'Arche jouable nommée Loveless the Hacker. Ancien pirate informatique pour Anshin reconvertie en assassine, elle combat grâce à des technologies cybernétiques avancées et un virus numérique capable de se matérialiser sur le terrain. Le Pack Prime 5 débarquera à la même date avec sa propre mission et la Carte de l'Arche 5, dont les détails seront révélés prochainement.Les joueurs possédant l’Édition Super Deluxe de Borderlands 4 bénéficient automatiquement d’un accès à l’intégralité des Packs Prime 2 à 5 et des Packs Histoire 1 et 2. L’Édition Deluxe donne quant à elle accès à l'ensemble des Packs Prime. Enfin, l'ensemble de ces contenus narratifs et extensions restent également disponibles à l’achat individuel.Découvrez le premier aperçu de Loveless dans cette bande-annonce :Ainsi que le premier aperçu de la nouvelle campagne :