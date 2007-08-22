- Seaworks: Trap Season vient d'être dévoilé

Publié le Vendredi 31 juillet 2026 à 10:45:00 par Jérémie Shao

Il a l'air bien in depth.

Les éditeurs et studios Aerosoft, Binary Impact et Alchemical Works viennent de dévoiler Seaworks: Trap Season, une simulation de pêche au crabe particulièrement concrète. Prévu pour 2026/2027 sur Steam, Xbox et PlayStation, le titre transporte les joueurs dans les eaux froides et sauvages du nord-ouest du Pacifique, au beau milieu des années 1990, pour leur faire goûter aux joies simples et exigeantes de la vie en mer.Au départ muni d'un modeste bateau et d'un vieux télécopieur servant à recevoir les contrats d'approvisionnement, vous devrez obtenir votre licence avant d'affronter l'océan. Le quotidien s'articule autour de sorties régulières pour déposer et remonter des casiers sous-marins. Une fois la cargaison à bord, un tri manuel s'impose pour écarter les objets inattendus, les déchets et les spécimens malades, afin de ne conserver que les crabes les plus charnus. Libre à vous, ensuite, de vendre vos prises immédiatement ou de les transformer pour maximiser vos bénéfices.Chaque expédition réussie apporte de l'expérience et de l'argent pour améliorer votre matériel, mais la mer reste imprévisible. La météo capricieuse modifie l'état des vagues, et l'endurance limitée du personnage impose de bien planifier ses journées. Le navire demande d'ailleurs une attention de tous les instants : il faut réparer les avaries, surveiller la jauge de carburant et gratter régulièrement les bernacles sous la coque pour éviter la surconsommation et la perte de vitesse.La vie ne s'arrête pas une fois rentré au port. Entre deux tempêtes, vous pourrez personnaliser votre embarcation, rénover votre cabane et réparer des infrastructures utiles disséminées dans l'archipel, à l'image des phares. Grâce à la génération aléatoire du monde, chaque partie propose des contrats uniques, des conditions climatiques changeantes et des opportunités inédites. Seaworks: Trap Season promet ainsi un savoureux mélange d'effort honnête, de solitude contemplative et de satisfaction artisanale.Voici le reveal trailer :