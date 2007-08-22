Stoneguard est disponible en accès anticipé

Publié le Vendredi 31 juillet 2026 à 10:00:00 par Jérémie Shao

Des membres amputés en tant que matériaux ?

Le studio indépendant ThornSpire Games vient de lancer aujourd'hui son tout nouveau jeu de stratégie médiéval et science-fiction, Stoneguard, disponible sur Steam en accès anticipé au tarif de 6,99 € avec une remise de 15 % proposée jusqu'au 6 août. Un trailer de lancement accompagne cette sortie pour dévoiler les mécaniques de ce titre original.Stoneguard fusionne la liberté d'un jeu de survie bac à sable avec la profondeur tactique d'un jeu de stratégie. Jouable en solo ou en coopération jusqu'à quatre joueurs, le titre propose un cycle jour-nuit dynamique où vous devez bâtir et fortifier une colonie le jour, avant de faire face à des vagues de monstres la nuit. Pour maintenir votre communauté en vie dans ce monde au bord du gouffre, il vous faudra construire des murailles et des tours, gérer vos ressources et recruter d'autres survivants.Plutôt que d'opter pour une vue plongeante classique, ce titre vous plonge au cœur de l'action à la troisième personne dans la peau du Souverain de la Terre. Après avoir fui la capitale avec le précieux Lifestone pour le protéger d'une invasion extraterrestre, vous devez défendre ce cœur vital à tout prix. Les combats se révèlent particulièrement brutaux et précis : une frappe bien ajustée peut trancher le membre d'un ennemi ou d'un allié, altérant définitivement ses capacités au combat comme dans les tâches quotidiennes. Vous pourrez d'ailleurs forger des armes surpuissantes à partir des membres amputés de vos adversaires, tandis que la magie du Lifestone vous offrira des moyens de régénérer vos blessures tant qu'il reste intact.En proposant des assauts nocturnes à la difficulté croissante et des affrontements contre des boss redoutables, Stoneguard entame aujourd'hui son développement actif. Le développeur compte pleinement sur les retours et suggestions des joueurs pour guider l'évolution du titre tout au long de son accès anticipé.On vous laisse découvrir le trailer :