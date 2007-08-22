- Pokémon Pokopia, les nouvelles informations à propos du pass d’extension

Publié le Jeudi 30 juillet 2026 à 11:30:00 par Johanna Goncalves

Plein de nouvelles possibilités

Développé par Game Freak et Omega Force et édité par Nintendo et The Pokémon Compagnie, Pokémon Pokopia est un jeu de simulation de vie.

Le jeu, sorti en mars dernier sur Nintendo Switch 2, aura le droit à une mise à jour gratuite ainsi qu’à un pass d’extension, lui payant. On vous en dit plus juste après.

Mais d’abord pour rappel, le jeu débute lorsque notre héros rencontre le Professeur Bouldeneu, un Pokémon qui porte des outils fabriqués par les êtres humains en guise d’accessoires. Il vit dans une terre abandonnée et désolée. Vous incarnez un Métamorph qui a pris l'apparence d'un humain. Vous explorez le monde et apprenez des capacités des Pokémon pour développer vos propres capacités.

Suivant les conseils du professeur, notre Métamorph va décider de reconstruire le monde pour qu'il soit plus accueillant pour les Pokémon.

Vous pourrez récupérer des ressources, fabriquer des meubles, faire pousser des légumes et construire des maisons pour les Pokémon. Vous profiterez d'une vie paisible aux côtés des Pokémon. Avec le temps, vous pourrez construire une ville et y inviter vos amis ou des Pokémon. Le jeu a aussi un cycle jour et nuit, une météo qui change et des zones uniques.

La mise à jour gratuite, qui sortira le 5 août prochain, apporte quant à elle une nouvelle fonctionnalité : la plongée. Dès lors que vous aurez appris cette capacité, vous pourrez nager avec les pokémons de type eau et construire des structures immergées. Celle-ci est d’ailleurs nécessaire pour avoir accès au contenu de la partie 1 du pass d’extension.

Dans Pokémon Pokopia : Fonds-Bulleux, la première partie du pass d’extension payant, qui sera disponible en même temps que la mise à jour, les joueurs auront accès à une nouvelle ville sous-marine du même nom que le pass. Dans ce décor, vous pourrez faire pousser des pastèques en coopération avec les pokémons ayant la capacité arrosage et faire fonctionner des machines à bulles et des lampadaires grâce à ceux spécialisé en électrification. Vous aurez aussi accès à plus de pokémons, à des tenues inédites, à une nouvelle boisson : les smoothies et à une capacité Surf améliorée. Niveau construction, vous pourrez utiliser des blocs flottants pour réaliser des bâtiments qui pourront se situer à différents niveaux sous la surface et vous aurez aussi la possibilité de construire un sous-marin Sharpedo pour y établir votre base secrète. Enfin, au fond de la mer, vous pourrez explorer l’entrée des abysses grâce aux pokémons et en suivant les coraux lumineux.

La partie 2 quant à elle, n’aura pas de nouveau lieu. En revanche, elle amènera encore plus de pokémons, des nouveaux meubles et des accessoires que vous et vos compagnons pourront porter. Elle devrait sortir d’ici la fin de l’année, mais n’a pas encore de date précise. De plus amples informations ne devrait pas tarder à arriver.

Pour fêter l'annonce de la date de sortie de la première partie du pass, The Pokémon Compagny a publié une bande-annonce de présentation, on vous laisse aller la regarder !