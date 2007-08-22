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Publié le Jeudi 30 juillet 2026 à 10:15:00 par Cedric Gasperini
Warhammer 40,000 : Dawn of War IV, découvrez les Nécrons
Cousins des NécreuxAprès avoir présenté la faction des Nécrons dans une bande-annonce cinématique il y a moins d'une dizaine de jours, KING Art Games et Deep Silver remettent une couche sur cette nouvelle faction du jeu, avec une vidéo qui la présente plus en profondeur et dévoile ses différentes unités.
A la reconquête de la planète Kronus, les Nécrons récoltes des ressources sur le champ de bataille, restaurant d’anciennes structures en activant leur Matrice d’Énergie.
Au coeur de leur Empire se dresse la Citadelle Tombale, qui leur sert de centre de production des unités.
Le Chronomancien Thothmek, qui manipule le temps, est à la tête de leur armée. Enfin, les légions sont capables de se réparer elles-mêmes...
Nul doute que les Nécrons seront une faction puissante et difficile à vaincre.
Le jeu est prévu pour le 17 septembre 2026, avec un accès anticipé dès le 14 septembre pour les acquéreurs de l'édition Commander.
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