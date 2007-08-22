Finding Polka, à la découverte d'une belle histoire

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Publié le Jeudi 30 juillet 2026 à 10:00:00 par Johanna Goncalves

 

Finding Polka, à la découverte d'une belle histoire

Une adorable balade dessinée à la main

Développé par Lidlocks et édité par Parco Games, Finding Polka est un jeu d’aventure cosy.
 
Dans ce jeu, vous êtes Jazz, une jeune femme accompagnée de son teckel, Friendy. Lors d’une promenade, vous apercevez un chien qui ressemble à celui de votre enfance et décidez de le poursuivre. Commence ainsi une aventure des plus mignonnes. Au cours de votre voyage, vous rencontrerez toutes sortes d’animaux ayant chacun un trait de personnalité propre, vous explorerez différents paysages comme des forêts calmes ou des mers étincelantes, et vous pourrez même découvrir des mini-jeux. Tout cela est dessiné à la main, avec des animations expressives, une ambiance sonore charmante et sans dialogue pour raconter cette histoire, uniquement des dessins.
 
Le jeu, hommage au chien décédé du créateur, sortira le 12 août prochain sur Steam. Pour être sûr de ne pas le rater, n’hésitez pas à l’ajouter à votre liste de souhaits !
 
Et bien sûr, vous pouvez regarder le trailer avec nous.
 

 

 
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