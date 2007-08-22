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Publié le Jeudi 30 juillet 2026 à 10:45:00 par Cedric Gasperini
Company of Heroes 3: Final Stand est sorti
Quelle sera votre faction préférée ?Company of Heroes 3: Final Stand est sorti. Le jeu est disponible sur PC, via Steam. Il s'agit d'un "stand alone". Un jeu à part entière. Pas besoin d'avoir le jeu de base Company of Heroes 3 (sorti en 2023) pour y jouer, donc.
Il est signé Relic Entertainment.
Il s'agit d'un jeu un peu différent du jeu d'origine. Il ne s'agit plus à proprement parler d'un simple jeu de stratégie. Ici, vous allez devoir faire face à des attaques par vagues. 12 vagues ennemies, l'une après l'autre, qui vous tombent dessus. Votre objectif est de construire des défenses, les améliorer au fil du temps et survivre.
Des "boss" débarqueront, ainsi que des unités spéciales impactant de manière originale le combat.
5 cartes sont incluses. 36 boss. 16 événements spéciaux. 8 niveaux de difficulté. 4 factions sont jouables : USA, UK, et deux factions nazies : Wehrmacht et Deutsches Afrikakorps.
Le jeu intègre également un côté roguelite : entre deux parties, vous pourrez vous améliorer via un arbre de compétences persistantes qui vous offrira des avantages spéciaux et des compétences uniques.
Vous retrouverez, enfin, des modes solo et coop.
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