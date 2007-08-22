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Publié le Jeudi 30 juillet 2026 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

 

Case Solved: The London Files est disponible

Mystery and balls of gum

Case Solved: The London Files est sorti sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch. Il est aussi disponible sur iOS et Android. Le jeu est développé par Minimol Games et édité par SpecNext Ltd,

L'histoire vous entraîne à Londres, dans les années 60. Des meurtres ont lieu dans les bas-fonds de la capitale anglaise. Et c'est vous qui allez mener l'enquête pour démasquer le coupable. De nombreux suspects sont à interroger et le problème, c'est qu'ils ont tous un alibi foireux et de bonnes raisons d'avoir perpétré ces meurtres...

Le jeu vous demande d'interroger les témoins, de rassembler les informations, de recouper les indices que vous aurez préalablement trouvé, bref, de mener une vraie enquête pour confondre le meurtrier. 

Si l'ambiance est grand public, avec ses graphismes dessinés à la main, ses animations sommaires, les développeurs ont quand même corsé la difficulté.

Le jeu est proposé à 10,25 €.

 

 
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