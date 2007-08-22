Planet Zoo 2, découvrez un aperçu d’une des réserves du jeu

Publié le Mercredi 29 juillet 2026 à 12:45:00 par Johanna Goncalves

Les développeurs fêtent la journée mondiale de la conservation de la nature

Développé et édité par Frontier Development plc, Planet Zoo 2 est un jeu de simulation de zoo.

À l’occasion de la journée mondiale de la conservation de la nature, les développeurs ont posté une vidéo dans laquelle vous pourrez regarder plus en détails une de réserve qui sera disponible dans le jeu : la réserve montagneuse d’Écosse. Et pour en rajouter, vous pourrez aussi observer des cerfs rouges et des aigles royales dans leur habitat naturel.

Pour rappel, dans le jeu, vous êtes responsable d’un zoo. Construisez les habitats parfaits pour vos animaux, nourrissez-les et occupez-vous d’eux, comme il se doit, afin d’attirer le plus de visiteurs possibles, d’améliorer la réputation de votre établissement et d’engranger de l’argent pour agrandir votre zoo. Vous pourrez prendre soin d’espèces sous-marines, aériennes et bien sûr, terrestre. Poussez la protection animale au plus loin, en réalisant des projets de conservation de la vie sauvage. Tout autour du globe, redonnez vie à des réserves afin de relâcher certains individus dans la nature.

Vous aurez aussi la possibilité de vous occuper de lions de L’Ouest africain. Et pour finir, les animaux montreront des signes de leurs émotions, grandement influencées par l’état de leur habitat et de leur qualité de vie : des animaux maltraités seront à peine mobiles tandis que ceux correctement nourris et abreuver, montreront une variété de comportements naturels.

Planet Zoo est prévu pour sortir le 13 octobre de cette année sur PC via Steam et l’Epic Games Store, PS5 et Xbox series au prix de 49,99 pour l’édition Standard et 64,99 pour la version Deluxe. Vous pouvez dès maintenant précommander le jeu.

N’hésitez pas à regarder la fameuse vidéo avec nous !