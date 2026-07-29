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PubliÃ© le Mercredi 29 juillet 2026 Ã 12:00:00 par JÃ©rÃ©mie Shao
Broke Wizards promet du rire et de bons moments
Un jeu dÃ©jantÃ©Les créateurs de la célèbre franchise Scribblenauts, le studio 5TH Cell, refont surface avec l'annonce de Broke Wizards, un jeu d'action coopératif jouable de 1 à 6 joueurs prévu sur PC via Steam et l'Epic Games Store. Dans cet univers décalé, vous et votre colocation de sorciers devez enchaîner les petits boulots les plus absurdes pour réussir à payer votre loyer à un propriétaire démon géant... sous peine de vous faire tout simplement dévorer.
Pour réunir la somme réclamée avant l'échéance du dimanche, la bande de magiciens doit accepter divers contrats à travers la ville. Entre le sauvetage de villages attaqués par des monstres, l'exploration de lieux mystérieux, des courses de corbeaux magiques ou des parties de Slitherin', le jeu de serpent culte sur téléphone, les activités ne manquent pas. Cependant, la prudence reste de mise lors des affrontements : vos sorciers sont si absurdement puissants qu'il est facile de raser le quartier par inadvertance et de voir sa prime s'envoler à cause des dégâts matériels.
La vie de colocataire ne se résume pas qu'au travail, et le reste de la semaine laisse une grande place aux moments de détente. Les joueurs peuvent improviser des sessions de musique, regarder des vidéos ensemble, s'affronter dans une arène Joueur contre Joueur ou simplement tirer des feux d'artifice. Toutes ces activités permettent de récolter des clés magiques pour débloquer le coffre ultime et se débarrasser définitivement du propriétaire. Enfin, le jeu propose une large sélection d'éléments cosmétiques pour personnaliser son sorcier, allant des sweats à capuche aux planches magiques, en passant par l'éclosion d'œufs de dragons de poche pour vous accompagner dans vos péripéties.
On vous laisse découvrir le reveal trailer :
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