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Publié le Mercredi 29 juillet 2026 à 10:45:00 par Cedric Gasperini
Farming Simulator 25: Beans & Alpacas, une nouvelle extension
Hé, Gringo, il est bon ton café !Farming Simulator 25: Beans & Alpacas est une nouvelle extension prévue pour Farming Simulator 25, le célèbre jeu qui vous place dans la peau d'un éleveur et d'un agriculteur, d'ores et déjà disponible sur PC, PS5 et Xbox Series.
Dans cette extension, vous retrouverez une nouvelle carte, située au Brésil. Elle introduit de nouvelles cultures disponibles, dont le café. Des machines spécialisées dans cette culture seront aussi introduites.
Vous aurez également accès à de nouveaux types d'élevages, puisque les alpagas et les vaches Brahman font leur apparition.
Cette extension n'est pas attendue avant le 27 octobre. Il faudra donc être un peu patient avant de mettre la main dessus et espérer se tricoter des pulls en laine d'alapagas.
Une vidéo de gameplay a été mise en ligne. Nous vous la partageons ci-dessous.
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