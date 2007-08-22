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Publié le Mercredi 29 juillet 2026 à 11:00:00 par Cedric Gasperini
Bioeden, le jeu de gestion bio éthique, sort le 3 septembre sur PC et consoles
Tous ensembleOn vous a déjà parlé de BioEden, ce nouveau jeu de gestion cosy. On vous a déjà annoncé sa sortie pour le 3 septembre 2026 sur Steam. On vous a aussi dit qu'il sortirait sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et Nintendo Switch 2, mais à une date non définie.
Et bien elle l'est désormais et ce sera la même. Le jeu sortira sur toutes les plateformes le 3 septembre. Voilà.
Il est développé par Broken Arms Games, un studio italien, et édité par Focus Entertainment.
Dans ce jeu de gestion annoncé comme relaxant, vous allez devoir créer des structures dans le but de raviver une planète mourante. Vous devrez aussi ramener à la vie des animaux disparus.
Il vous faudra gérer le réseau électrique, l'approvisionnement en eau, la construction des structures, mais aussi purifier les lacs, reconstruire les structures anciennes... pour que la planète revive peu à peu.
On vous recolle la bande-annonce, pour le plaisir :
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