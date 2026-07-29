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PubliÃ© le Mercredi 29 juillet 2026 Ã 11:30:00 par JÃ©rÃ©mie Shao
MineGeon: Renegades est disponible sur Steam
Braquez, minez et survivez en co-opDéveloppé par le studio Kickstone Studios, MineGeon: Renegades est désormais disponible sur PC via Steam. À la suite d'un braquage manqué sur la mystérieuse planète PAIMO, les joueurs incarnent une équipe de mercenaires bien décidée à s'enfoncer dans les profondeurs de la mine. Entre l'extraction de précieux minerais, les affrontements féroces contre les Éboueurs et la découverte des secrets enfouis sous la surface, chaque expédition s'annonce intense.
Jouable en solo ou en équipe jusqu'à trois joueurs, le jeu plonge les aventuriers dans un chaos de type bullet-hell où la prise de risque est au cœur de la progression. Plus la descente s'approfondit, plus les dangers deviennent mortels, mais plus les récompenses s'avèrent lucratives. Libre à l'équipe de mettre ses gains en sécurité au bon moment ou d'affronter le sort pour maximiser ses profits.
Pour faire face aux menaces des six biomes uniques de PAIMO, les joueurs peuvent incarner trois personnages aux rôles complémentaires : Trevor le tireur d'élite, Marshall le tank ou Ari l'ingénieure. Chaque session offre l'opportunité de créer des synergies explosives et d'expérimenter des styles de jeu variés grâce à une vaste combinaison de gadgets, d'armes et de capacités ultimes.
Chaque descente dans le MineGeon s'avère unique grâce à des améliorations aléatoires, des rencontres imprévisibles et un système de vote sur des monolithes mystérieux qui permet à l'équipe de choisir son itinéraire. Au-delà des combats et de l'exploration, les aventuriers peuvent utiliser l'ordinateur du Galactic Express pour acquérir plus de 200 objets de décoration inspirés des biomes explorés. Ce système offre ainsi la possibilité de personnaliser entièrement l'intérieur de son vaisseau spatial, d'organiser son centre d'opérations et de visiter les bases d'autres joueurs en ligne.
Voici le release trailer :
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