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PubliÃ© le Mercredi 29 juillet 2026 Ã 11:15:00 par Cedric Gasperini
Mirth Island, un jeu de rythme mignon dÃ©voile son histoire
Il est l'heure de faire DodoMirth Island est un jeu de rythme dans un univers mignon, aux couleurs pastels, aux graphismes sommaires, mais non dénué de charme. Il est prévu pour cette année sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch, à une date encore inconnue.
Développé par Clay Game Studio et édité par Soedesco, le jeu vous met dans la peau de Dodo, un jeune canard qui revient sur son île natale. Il va se faire des amis et avec eux, essayer de reconstruire le théâtre dans l'espoir d'y donner un spectacle.
Avant cela, il va falloir convaincre la population du bienfait de son projet. Dodo va donc aller à la rencontre des habitants et les aider. Et les recruter aussi, pour mener à bien son aventure.
Tout un tas de mini-jeux viendront égayer la partie, pour un jeu sui se veut tranquille, calme et familial.
L'histoire du jeu est dévoilée dans un nouvelle vidéo, à découvrir ci-dessous.
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