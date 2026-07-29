Le Royaume dâ€™OrÃ¯sha dÃ©voile sa bande-annonce

PubliÃ© le Mercredi 29 juillet 2026 Ã 11:45:00 par Johanna Goncalves

Un univers fantastique et Ã©pique Ã ne pas manquer

Réalisé par Gina Prince-Bythewood et distribué par Paramount Pictures, Le Royaume d’Orïsha est un film fantastique.

On y suit le personnage d’Orïsha dont la quête est de ramener à ses semblables, la magie qui leur a été violemment enlevée. Ainsi elle devra faire face au règne sans pitié, du roi Saran et pour cela, son fère et elle auront besoin de l’aide des enfants de celui-ci. Mais y arriveront-ils ?

Au casting, on pourra retrouver, Thuso Mbedu, Damson Idris, Amandla Stenberg,

Tosin Cole, Cynthia Erivo, Lashana Lynch, Zackary Momoh et bien d’autres !

Quelques images du film sont déjà disponible dans lequels on peut voir des costumes et décors de l’univers. Et si vous voulez en savoir davantage, une bande-annonce vient juste de sortir.

Le Royaume d’Orïsha arrivera au cinéma le 13 janvier prochain.

En attendant, on vous a mis la bande-annonce juste en dessous pour que vous puissiez en profiter avec nous.

