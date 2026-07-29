Le Royaume dâ€™OrÃ¯sha dÃ©voile sa bande-annonce

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PubliÃ© le Mercredi 29 juillet 2026 Ã  11:45:00 par Johanna Goncalves

 

Le Royaume dâ€™OrÃ¯sha dÃ©voile sa bande-annonce

Un univers fantastique et Ã©pique Ã  ne pas manquer

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Réalisé par Gina Prince-Bythewood et distribué par Paramount Pictures, Le Royaume d’Orïsha est un film fantastique.
 
On y suit le personnage d’Orïsha dont la quête est de ramener à ses semblables, la magie qui leur a été violemment enlevée. Ainsi elle devra faire face au règne sans pitié, du roi Saran et pour cela, son fère et elle auront besoin de l’aide des enfants de celui-ci. Mais y arriveront-ils ?
 
Au casting, on pourra retrouver, Thuso Mbedu, Damson Idris, Amandla Stenberg,
Tosin Cole, Cynthia Erivo, Lashana Lynch, Zackary Momoh et bien d’autres !
 
Quelques images du film sont déjà disponible dans lequels on peut voir des costumes et décors de l’univers. Et si vous voulez en savoir davantage, une bande-annonce vient juste de sortir.
 
Le Royaume d’Orïsha arrivera au cinéma le 13 janvier prochain.
 
En attendant, on vous a mis la bande-annonce juste en dessous pour que vous puissiez en profiter avec nous.
 

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