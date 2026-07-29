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PubliÃ© le Mercredi 29 juillet 2026 Ã 12:15:00 par JÃ©rÃ©mie Shao
Xenoblade Chronicles 2 sort sur Switch 2 demain dans le eShop
Ils dÃ©barquent tous sur la Switch 2La célèbre saga de RPG s'apprête à passer un cap technique majeur avec l'arrivée de Xenoblade Chronicles 2 – Nintendo Switch 2 Edition. Disponible dès le 30 juillet sur le Nintendo eShop, cette nouvelle mouture bénéficiera d'une version physique proposée en précommande sur le Nintendo Store pour une sortie le 1er octobre. L'aventure emblématique de Rex et Pyra à travers les terres d'Alrest profite d'une révision graphique majeure, affichant désormais du 60 images par seconde en 4K sur téléviseur et en 1080 p à 60 images par seconde en mode portable.
Cette édition Switch 2 enrichit l'expérience originale avec plusieurs nouveautés exclusives. Les joueurs pourront recruter MOMO en tant que nouvelle Lame rare à travers une quête dédiée, mais aussi prendre directement le contrôle des Lames dans un tout nouveau mode d'action baptisé Assaut mercenaire. De plus, de nouveaux équipements permettent de personnaliser l'apparence de Pyra et Mythra. Pour les possesseurs du jeu original sur Nintendo Switch, l'ensemble de ces ajouts sera accessible via un pack de mise à niveau payant.
L’extension préquelle Xenoblade Chronicles 2: Torna – The Golden Country bénéficie elle aussi de ces améliorations techniques. Une mise à jour gratuite permettra d'en profiter en 4K/60 ips sur TV et 1080p/60 ips en portable pour la version physique, tandis que les détenteurs du pass d'extension y auront accès en achetant la mise à niveau Switch 2 Edition.
Enfin, l'univers de la franchise continue de s'installer sur la nouvelle console de Nintendo : alors que Xenoblade Chronicles: Definitive Edition – Nintendo Switch 2 Edition est déjà disponible en numérique et arrive en physique le 30 juillet, le troisième volet, Xenoblade Chronicles 3 – Nintendo Switch 2 Edition, rejoindra le catalogue le 3 décembre avec son lot d'améliorations visuelles et de contenus inédits.
On vous laisse voir les changements et nouveautés par vous-même :
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