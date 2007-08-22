No More Room In Hell 2 arrive pour la première fois sur consoles

Publié le Mercredi 29 juillet 2026 à 13:00:00 par Jérémie Shao

Beaucoup d'améliorations

Torn Banner Studios et Green Man Gaming ont officialisé la sortie de la version 1.0 de No More Room in Hell 2 pour le 11 août 2026. Après deux ans d'accès anticipé marqués par plus de 8 000 corrections de bugs et d'optimisations guidées par la communauté, le titre d'horreur tactique quitte sa phase de test et marque sa toute première arrivée sur PlayStation et Xbox, en plus du PC. Les joueurs console bénéficient dès aujourd'hui d'une réduction de 20 % en précommande sur le store Xbox, tandis que des remises de lancement iront jusqu'à 35 % sur Steam et l'Epic Games Store, ainsi que 20 % sur les boutiques PlayStation et Xbox à partir du 11 août. Pour garantir une expérience fluide à l'ensemble des survivants, le jeu intègre un système de cross-play intégral reliant toutes les plateformes.Cette version définitive enrichit considérablement le contenu avec l'arrivée définitive du mode Survie, une expérience haletante où les escouades doivent défendre des tours de transmission face à des vagues d'infectés grandissantes afin de sauver des civils. À l'inverse, un mode Solo sans mort permanente fait son apparition pour permettre aux joueurs de s'entraîner et de mémoriser les cartes à leur rythme. L'accueil des nouveaux venus a également été entièrement revu grâce à un terrain d'entraînement dédié supervisé par le Secouriste Doug et à une refonte des niveaux de difficulté, allant du mode Débutant avec réapparitions temporisées aux modes Difficile et Cauchemar ajustés pour être particulièrement impitoyables.Le jeu s'enrichit de quatre nouvelles cartes adaptées aux différents modes, comme des environnements inondés, le phare ou le bunker. Les joueurs disposent désormais de nombreuses options de personnalisation cosmétique pour leurs personnages ainsi que d'un système de Mérites, une monnaie obtenue en jeu en accomplissant des missions hebdomadaires. Enfin, la version 1.0 apporte de nombreux ajustements de confort très attendus, tels qu'une interface utilisateur améliorée, la possibilité de se reconnecter en cours de partie, un bouton de déblocage dans le menu pause, ainsi qu'une prise en charge complète des succès et trophées natifs sur l'ensemble des supports.On vous laisse le trailer ici :