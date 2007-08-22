NBA 2K27 a dévoilé sa bande-annonce

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Publié le Mercredi 29 juillet 2026 à 13:15:00 par Johanna Goncalves

 

NBA 2K27 a dévoilé sa bande-annonce

Un aperçu du jeu et de ses nouveautés

Développé par Visual Concepts et édité par 2K, NBA 2K27 est le dernier opus à paraître de la franchise de jeux de sports.
 
Tout comme les titres précédents de la série, vous pourrez jouer des matchs de baskets en contrôlant différents joueurs de la NBA. Mais le jeu offre quand même des nouveautés : lors de la création de votre joueur, vous aurez accès à 53 insignes donc 19 nouveaux et vous pourrez prévisualiser les Cap Breakers. En jeu, les IAs seront plus efficaces notamment en ce qui concerne les contres défensifs et les placements. Vous aurez aussi accès à un « Dunk Meter » qui évalue les possibilités de réussites en direct, en fonction du nombre de joueurs présents dans la raquette et de leur défense.
 
Les modes de jeux auront aussi le droit à des mises à jour : un Hôtel de Ventes unifié sur PS5, XBOX series et Nintendo Switch 2 sera introduit. Une version de nuit de The City** sera aussi disponible ainsi qu'une reconstitution de « Rucker Pack » et que des ajouts au mode Ma NBA, basé sur les règles actuellement en service de la ligue. 
 
Une bande-annonce a été dévoilée, mettant en avant de meilleurs graphismes et des moments impressionnants des stars de la NBA. Dans celle-ci vous pourrez retrouver quelques athlètes de la ligue, dont le joueur français Victor Wembanyama ainsi que Caitlin Clark et Derrick Rose. Aussi, pour en apprendre plus sur le gameplay, le live Preseason Breakdow pour le jeu, aura lieu le 18 août prochain à 19h sur Twitch, Youtube, Tiktok et X.
 
NBA 2K27 sortira le 4 septembre sur PC via Steam, XBOX series, PS5 et Nintendo Switch 2. Il sera disponible en accès anticipé, le 28 août pour les propriétaires des éditions Deluxe et Ultra.
 
En attendant, on vous laisse regarder la bande-annonce.
 

 

 
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