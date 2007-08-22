Sandcastle, la démo arrive la semaine prochaine

Publié le Mercredi 29 juillet 2026 à 12:30:00 par Johanna Goncalves

Pour tous ceux qui n’ont pas la chance d’aller à la plage

Développé par Bubblebird Studio et édité par Future Friends Games, Sandcastle est unsandbox game.

Dans ce jeu, vous pourrez construire le château de sable de vos rêves, créer des douves et décorer les abords avec des coquillages. Et le tout sans limite de temps, sans pression et sans stress ! Plus vous jouerez, plus vous pourrez débloquer d’outils, découvrir des objets enfouis dans le sable ou encore développer vos constructions.

Vous aurez aussi la possibilité de débloquer 10 plages différentes avec des éléments de décor qui pourront varier. Du lagon à la barrière de sable, en passant par l’île, le jeu est basé sur la simulation de la physique du sable et de l’eau. Venez-vous relaxer et découvrir les scénettes tropicales et colorées qui font sincèrement rêver.

Après avoir été enregistré dans plus de 165 000 listes de souhaits, la démo de Sandcastle sera disponible le 6 août prochain sur Steam. Le jeu devrait sortir plus tard dans l’année même si aucune date précise n’a encore été annoncée.

Et si vous voulez voir à quoi ressemble le gameplay, c’est juste en dessous !