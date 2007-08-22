PlayStation Plus : les nouveaux jeux gratuits d’août

Publié le Mercredi 29 juillet 2026 à 13:30:00 par Johanna Goncalves

Des titres variés

Comme d'habitude, un nouveau mois approche et Sony offre des jeux aux joueurs ayant souscrit à un abonnement Playstation Plus, selon les formules Essential, Extra et Premium.

On vous rappelle que les jeux seront les vôtres à deux conditions : que vous les sélectionniez avant la fin du mois et que vous restiez abonné. Si votre abonnement s'arrête, les jeux ne seront plus jouables. S'ils disparaissent du PlayStation Plus, ils ne le seront plus non plus.

Et comme à chaque mois chez Gamalive, on se dévoue à vous annoncer les heureux élus qui rejoindront votre bibliothèque. Ils seront accessibles dès le 4 août :

Dying Light 2 Stay Human | PS5, PS4

Big Walk | PS5

Signalis | PS4

Et petite surprise pour les joueurs de MARVEL Tōkon: Fighting Souls, grâce à votre abonnement, vous pourrez récupérer et télécharger un pack spécial lié au jeu. Il comprendra 5 avatars inspirés des versions du jeu de Captain America, Tornade, Spider-Man, Docteur Fatalis et GhostRider ainsi qu’un ensemble de pose pour l’écran des résultats, mettant en scène 20 personnages incluant Spider-Man, Miss Marvel, Star-Lord, Peni-Parker et bien plus. Le pack sera lui disponible à partir du 6 août.