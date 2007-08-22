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Publié le Jeudi 30 juillet 2026 à 09:30:00 par Cedric Gasperini
Project Motor Racing : le pack Aussie Rivals disponible gratuitement
Une grosse mise à jour dispo aussiProject Motor Racing a été loin de faire l'unanimité à sa sortie, comme vous pouvez le voir dans notre test, Mais Straight4 Studios, le développeur, et Giants Software, l'éditeur, s'attèlent à le rendre meilleur.
En bonus, un nouveau pack gratuit a été inclus au jeu. Le pack Aussie Rivals.
La Holden Commodore VF de 2013 et une version entièrement retravaillée de la Ford Falcon FG de 2013 y sont incluses.
Ce pack accompagne une grosse mise à jour qui apporte une refonte complète de la maniabilité et de la physique des catégories GT3 et GT4.
Améliorations graphiques, prise en charge des triples écrans...
Bref, le jeu essaie de se bonifier...
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