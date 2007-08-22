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Publié le Jeudi 30 juillet 2026 à 11:00:00 par Johanna Goncalves

 

L’Affaire Thomas Crown dévoile son teaser

Un film de Michael B. Jordan

Réalisé par Micheal B. Jordan, distribué par Amazon MGM Studios et produit par Outlier Society, Atlas Entertainment et Toberoff Production, L’Affaire Thomas Crown est un thriller et le second remake du film de 1968 du même nom.
 
On y retrouve donc son réalisateur dans le rôle principal. Il joue un braqueur insoupçonné, mais se trouvant aussi être un homme très dangereux. À l’affiche, il y aura aussi Kenneth Branagh, Adria Arjona, Lily Gladstone, Danai Gurira et Pilou Asbæk.
 
Le film sortira le 3 mars 2027 au cinéma.
 
En attendant, vous pouvez toujours regarder le teaser avec nous.
 

 

 
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