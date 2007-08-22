- Hell Galaxy sortira le 12 août sur Steam

Publié le Jeudi 30 juillet 2026 à 11:45:00 par Johanna Goncalves

Découvrez les batailles spatiales d’un univers sombre

Développé et édité par Italian Games Factory, Hell Galaxy est un jeu de tir spatial, avec une progression de RPG situé dans un univers assez sombre.

Plongé au cœur des profondeurs de la galaxie Neterun, vous devrez participer à des batailles spatiales dynamiques et demandants de la stratégie pour faire face à des entités fantomatiques. Vos opposants ne mettront pas en danger uniquement votre corps, mais aussi votre santé mentale. Pour les combattre, vous pourrez personnaliser complètement votre équipement pour l’adapter à n’importe quel style de jeu. Vous aurez aussi la possibilité d’explorer cette galaxie au travers d’un narratif de science-fiction dans laquelle vos choix détermineront votre voyage. Préparez-vous à découvrir cette expérience à l'issu de laquelle vous ne serez plus vraiment un humain.

Le jeu sera disponible sur Steam le 12 août prochain en accès anticipé après que les développeurs l’aient un peu repoussé pour améliorer certaines fonctionnalités. En attendant, on vous conseille de l’ajouter à votre liste de souhaits.

Et venez regarder avec nous la bande-annonce de ce jeu incroyable.

