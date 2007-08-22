Emergency Call 112 – The Firefighting Simulation 3 arrive en août

Dernières actus

L’Affaire Thomas Crown dévoil...

Company of Heroes 3: Final Stand...

1666: Amsterdam : une nouvelle v...

Warhammer 40,000 : Dawn of War I...

Finding Polka, à la découverte...

 

Publié le Jeudi 30 juillet 2026 à 11:15:00 par Johanna Goncalves

 

Emergency Call 112 – The Firefighting Simulation 3 arrive en août

On ne peut pas faire plus actuel

Développé par Crenetic GmbH Studios et édité par Aerosoft GmbH, Emergency Call 112 – The Firefighting Simulation 3 est un jeu de simulation de caserne de pompiers.
 
Dans ce jeu développé en coopération avec la brigade des sapeurs-pompiers de Mülheim an der Ruhr, vous pourrez explorer la vie quotidienne d’un pompier lors de son service. Effectuez des exercices de préparation aux opérations, améliorez vos conditions physiques et tenez-vous prêt à partir en intervention pour gagner en qualifications.
 
Lors des missions, le feu se propage de manière réaliste : il évolue en fonction de l’environnement, produit de la fumée et de la suie, et il pourrait s’intensifier en entrant en contact avec des carburants inflammables. Le jeu prévoit aussi différentes conditions météorologiques ainsi qu’un cycle jour/nuit. Vous devrez donc faire preuve de réflexion, de tactique et d’adaptation à chaque situation pour arrêter la catastrophe.
 
Il sortira en accès anticipé à partir du 5 août prochain sur Steam. Pendant cette première phase, il sera toujours en développement et recevra des mises à jour en fonction des retours des fans.
Des versions pour Xbox series et PS5 sont aussi prévu après l’arrivée de la mise à jour 1.0 de la version PC.
 
Vous voulez regarder avec nous ce que ça donne ?
 

 

 
image

 

 

 

 

Home

 

 

Commentaires

Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité


Ajouter un commentaire

Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire

Derniers Commentaires

- GTA VI : les prix qui font mal ? par guildem

- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado

- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini

- Ouverture de GamAlive par PoulaibaskeZ

- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado

- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini

- Ouverture de GamAlive par Wyclef

Articles préférés

- Casino mobile : les meilleurs casinos en ligne sur mobile en argent réel (2026)

- Ice Fishing : avis, RTP et démo (2026)

- Dungeons & Dragons: Forgotten Realms, la traduction française arrive

- (TEST) Assassin’s Creed Black Flag Resynced (PC, PS5, Xbox Series)

- MARVEL Tōkon: Fighting Souls, participez à la bêta

- (TEST) EA Sports UFC 6 (PS5, Xbox Series)

- Cat Mail CO., le courrier retardé de quelques jours

Dernières Vidéos

- Hell Galaxy sortira le 12 août sur Steam

- Pokémon Pokopia, les nouvelles informations à propos du pass d’extension

- Emergency Call 112 – The Firefighting Simulation 3 arrive en août

- L’Affaire Thomas Crown dévoile son teaser

- Company of Heroes 3: Final Stand est sorti

- 1666: Amsterdam : une nouvelle vidéo de gameplay

- Warhammer 40,000 : Dawn of War IV, découvrez les Nécrons

Derniers Concours

- Concours : Gagnez Let's Sing 2026 et Vampire The Masquerade Bloodlines 2 sur PS5

- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer

- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse

- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie

- L'Edito du Dimanche

- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone

- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD

56686-emergency-call-112-the-firefighting-simulation-3-sortie-date