- Emergency Call 112 – The Firefighting Simulation 3 arrive en août

Publié le Jeudi 30 juillet 2026 à 11:15:00 par Johanna Goncalves

On ne peut pas faire plus actuel

Développé par Crenetic GmbH Studios et édité par Aerosoft GmbH, Emergency Call 112 – The Firefighting Simulation 3 est un jeu de simulation de caserne de pompiers.

Dans ce jeu développé en coopération avec la brigade des sapeurs-pompiers de Mülheim an der Ruhr, vous pourrez explorer la vie quotidienne d’un pompier lors de son service. Effectuez des exercices de préparation aux opérations, améliorez vos conditions physiques et tenez-vous prêt à partir en intervention pour gagner en qualifications.



Lors des missions, le feu se propage de manière réaliste : il évolue en fonction de l’environnement, produit de la fumée et de la suie, et il pourrait s’intensifier en entrant en contact avec des carburants inflammables. Le jeu prévoit aussi différentes conditions météorologiques ainsi qu’un cycle jour/nuit. Vous devrez donc faire preuve de réflexion, de tactique et d’adaptation à chaque situation pour arrêter la catastrophe.

Il sortira en accès anticipé à partir du 5 août prochain sur Steam. Pendant cette première phase, il sera toujours en développement et recevra des mises à jour en fonction des retours des fans.

Des versions pour Xbox series et PS5 sont aussi prévu après l’arrivée de la mise à jour 1.0 de la version PC.

Vous voulez regarder avec nous ce que ça donne ?

