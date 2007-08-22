Casino en ligne PayPal : le classement 2026 des sites en France

Publié le Vendredi 31 juillet 2026 à 09:29:59 par (Exterieur)

PayPal figure parmi les moyens de paiement préférés des joueurs français : dépôt immédiat, coordonnées bancaires jamais transmises à l'opérateur, et budget de jeu séparé du compte courant. Plusieurs plateformes agréées en France l'acceptent en 2026, avec des seuils de dépôt parmi les plus bas du marché, parfois dès 5 €. Ce classement compare les meilleurs sites acceptant PayPal, leurs bonus et leurs conditions de paiement réelles.

Top des meilleurs casinos PayPal en 2026

Cinq opérateurs agréés ANJ acceptent PayPal en dépôt et couvrent poker, paris sportifs et paris hippiques.

Opérateur Univers Dépôt min. PayPal Bonus de bienvenue Retrait PayPal PokerStars Poker, paris sportifs 10 € 100 € (poker, code STARS100) Non Winamax Poker, paris sportifs 15 € 100 % jusqu'à 250 € (poker) + 100 € (sport) Non Unibet Poker, sport, turf 10 € 100 % jusqu'à 250 € (poker) Non Bwin Poker, paris sportifs 10 € 100 € remboursés (1er pari sport) Non PMU Turf, sport, poker 5 € 100 € (poker) + 100 € remboursés (sport) Non Betclic Poker, paris sportifs 10 € 100 € remboursés (1er pari sport, en freebets) Non Betsson Paris sportifs 10 € 10 € sans dépôt + 100 € remboursés (1er pari) Non

PokerStars

PokerStars est la référence mondiale du poker en ligne, agréée ANJ pour le poker et les paris sportifs en France. Le dépôt PayPal y est disponible à partir de 10 €.

Plus grande offre de tournois de France (SCOOP, satellites EPT)

Bonus poker de 100 € débloqué par paliers via le code STARS100

Programme de fidélité Stars Rewards (missions, coffres, classements quotidiens)

Dépôt PayPal accepté, retrait par virement bancaire uniquement

Avantages Inconvénients Volume de tournois inégalé en France Remboursement du 1er pari sport moins rapide que Winamax Bonus lisible débloqué par tranches claires Bonus sport et poker non cumulables Délai de déblocage confortable (environ 4 mois) Offre de bienvenue modeste face à Winamax

Notre avis : PokerStars s'impose pour le joueur de poker cherchant du volume de tournois et un bonus simple à suivre.

Winamax

Winamax est la salle de poker la plus fréquentée de France, agréée ANJ pour le poker et les paris sportifs. Le dépôt PayPal démarre à 15 €, seuil le plus élevé du panel sur cette méthode.

Bonus poker de 100 % jusqu'à 250 €, crédité par paliers selon le rake généré

Bonus sport de 100 € remboursé en argent réel retirable

Aucune commission sur les dépôts

Trafic élevé garantissant des tables à toute heure

Avantages Inconvénients Remboursement sport en cash retirable Dépôt PayPal minimum de 15 € Trafic poker le plus dense de France Bonus poker exigeant en volume de rake Programmes de fidélité réguliers (cashback, Miles doublés) Déblocage complet du bonus long pour un joueur occasionnel

Notre avis : Winamax est le choix des joueurs réguliers, grâce à son trafic et à son remboursement sport en argent réel.

Unibet

Unibet est un opérateur agréé ANJ couvrant le poker, les paris sportifs et le turf sur une même plateforme. Le dépôt PayPal est accepté à partir de 10 €.

Bonus poker de 100 % jusqu'à 250 € accessible dès 10 € déposés

Tournois gratuits offerts aux nouveaux inscrits

Tables réservées aux débutants, fonctionnalité unique sur le marché ANJ

Bonus répartis sur trois univers (sport, poker, turf)

Avantages Inconvénients Tables débutants exclusives sur le marché français Trafic poker inférieur à Winamax et PokerStars Bonus poker parmi les plus élevés (250 €) Bonus dispersé sur trois univers Dépôt PayPal accessible dès 10 € Interface jugée moins fluide par certains joueurs

Notre avis : Unibet convient au joueur multi-univers et au débutant, grâce à ses tables protégées et son bonus poker généreux.

Bwin

Bwin est un opérateur européen agréé ANJ, centré sur les paris sportifs et connecté au réseau poker iPoker. Le dépôt PayPal est disponible à partir de 10 €.

Premier pari sport remboursé jusqu'à 100 € en freebets s'il est perdant

Offre non limitée à un bonus par foyer

Plus de 90 sports disponibles

Service client joignable par téléphone et chat

Avantages Inconvénients Offre de bienvenue non limitée par foyer Remboursement en freebets non retirables Large couverture sportive (90+ sports) Cote minimale de 1,10 imposée sur le 1er pari Réseau poker iPoker partagé Intérêt poker limité hors réseau partagé

Notre avis : Bwin cible le parieur sportif cherchant une large offre d'événements et un bonus accessible sans restriction de foyer.

PMU

PMU est la référence historique des paris hippiques en France, agréée ANJ pour le turf, le sport et le poker. Le dépôt PayPal y affiche le seuil le plus bas du classement, à 5 €.

Une nouvelle course ouverte aux paris toutes les 25 à 30 minutes

Bonus de 100 € en poker et 100 € remboursés sur le sport

Retrait des gains possible dès 1 €

Frais de 3 à 5 % sur PayPal à partir du 4ᵉ dépôt

Avantages Inconvénients Offre hippique la plus complète du marché Frais PayPal de 3 à 5 % dès le 4ᵉ dépôt Dépôt PayPal accessible dès 5 € Plateforme poker moins fréquentée que les leaders Retrait des gains dès 1 € Bonus sport remboursé, non offert d'emblée

Notre avis : PMU reste incontournable pour le turf, avec le dépôt PayPal le plus bas mais des frais à surveiller sur les dépôts répétés.

Betclic

Betclic est l'un des opérateurs agréés ANJ les plus connus en France, centré sur les paris sportifs et le poker. Le dépôt PayPal y est accepté à partir de 10 €, et la marque est réputée pour ses délais de retrait courts via virement.

Offre de bienvenue : premier pari sportif remboursé jusqu'à 100 € en freebets si perdant (cote minimale 1,10).

Dépôt PayPal instantané, retrait par virement bancaire uniquement.

Application mobile parmi les plus fluides du marché ANJ.

Multi Boost sur les combinés et Cash Out en direct.

Avantages Inconvénients Délais de retrait par virement parmi les plus rapides Remboursement en freebets, non retirables directement Interface et application très fluides Cote minimale de 1,10 sur le pari remboursé Marque solide et large couverture sportive Retrait PayPal impossible, comme chez tous les opérateurs ANJ

Notre avis : Betclic est un choix sûr pour le parieur sportif qui veut une plateforme rapide et éprouvée, avec un dépôt PayPal simple.

Betsson

Betsson est un opérateur agréé ANJ pour les paris sportifs, qui se distingue par la seule offre sans dépôt du marché français. Le dépôt PayPal démarre à 10 €.

Offre de bienvenue : 10 € de freebets crédités dès la validation du compte, sans dépôt, plus le premier pari remboursé jusqu'à 100 €.

Dépôt PayPal instantané, retrait par virement (validation manuelle, jusqu'à 24 h).

Bonus réguliers de type Betboost et cashback sur les combinés perdants.

Couverture large des paris sportifs.

Avantages Inconvénients Seul opérateur ANJ à offrir un bonus sans dépôt (10 €) Retrait par virement soumis à validation manuelle Dépôt PayPal dès 10 € Offre centrée sur le sport, pas de turf Freebets valables 30 jours Retrait PayPal impossible, comme chez tous les opérateurs ANJ

Notre avis : Betsson est la meilleure porte d'entrée pour tester un opérateur sans risque, grâce à son bonus sans dépôt unique en France.

Les casinos mobiles acceptant PayPal

Les opérateurs acceptant PayPal proposent tous une application mobile ou un site optimisé pour smartphone. Le dépôt PayPal sur mobile fonctionne comme sur ordinateur : sélection du montant, redirection vers l'application PayPal pour valider, retour automatique sur le solde de jeu.

L'authentification mobile de PayPal accélère la transaction, l'empreinte digitale ou la reconnaissance faciale remplaçant la saisie du mot de passe.

Winamax : application iOS et Android complète, dépôt et paris intégralement gérables depuis le mobile

PMU : application unique regroupant turf, sport et poker

Unibet : application multi-univers avec notifications de cotes en direct

PokerStars : application dédiée au poker et client sport séparé

Bwin : application axée paris sportifs avec suivi live

Les casinos live avec PayPal

Le « live » désigne le pari sportif en direct : miser pendant le déroulement d'un match, avec des cotes qui évoluent en temps réel selon l'action. PayPal y sert au dépôt, permettant d'alimenter son solde en quelques secondes avant de placer un pari live.

Les cotes d'un pari en direct fluctuent à chaque événement du match : un but marqué fait basculer le favori et redéfinit instantanément les gains potentiels. Le dépôt PayPal, immédiat, s'adapte à ce rythme en créditant le solde sans délai.

Opérateur Atout en direct Dépôt PayPal Unibet Streaming Unibet TV, multiplex jusqu'à 9 matchs simultanés Oui, dès 10 € Winamax Application la plus fluide du marché ANJ en live Oui, dès 15 € Bwin Pionnier du pari en direct, plus de 90 sports couverts Oui, dès 10 € PMU Live sport combiné au turf sur une même plateforme Oui, dès 5 € PokerStars Marchés spéciaux en direct via le programme StarSub Oui, dès 10 €

Le Cash Out complète l'offre live chez la plupart de ces opérateurs, permettant de clôturer un pari avant la fin du match pour sécuriser un gain ou limiter une perte.

Qu'est-ce qu'un casino PayPal et comment ça fonctionne ?

Un « casino PayPal » désigne un site de jeux d'argent en ligne qui accepte PayPal comme moyen de paiement. PayPal agit comme intermédiaire entre la banque et l'opérateur : seul l'identifiant PayPal, une adresse e-mail, est communiqué au site. Les coordonnées bancaires ne sont jamais transmises à l'opérateur.

Le fonctionnement d'un dépôt repose sur trois étapes :

Connexion : le joueur choisit PayPal dans la section « Caisse » du site

Autorisation : une redirection vers PayPal valide le paiement par mot de passe, empreinte ou reconnaissance faciale

Crédit : le retour sur le site est automatique et le montant apparaît aussitôt sur le solde

PayPal impose des conditions strictes aux plateformes qu'il accepte. Côté sortie d'argent, la réglementation française impose le virement bancaire : les gains ne repartent jamais vers le compte PayPal.

Comment choisir un casino qui accepte PayPal ?

Selon CasinoDoc, le choix d'un opérateur acceptant PayPal repose sur des critères vérifiables : l'agrément, le seuil de dépôt, les frais éventuels et l'univers de jeu proposé.

Le premier réflexe consiste à vérifier la licence. Viennent ensuite les conditions propres à PayPal.

Les critères de sélection à examiner avant de s'inscrire :

Agrément : présence de l'opérateur sur la liste officielle de l'autorité

Seuil de dépôt PayPal : de 5 € chez PMU à 15 € chez Winamax

Frais : la plupart des opérateurs ne facturent aucune commission, PMU applique 3 à 5 % dès le 4ᵉ dépôt PayPal

Univers de jeu : poker, paris sportifs, turf ou combinaison des trois selon les besoins

Bonus de bienvenue : montant, forme (cash retirable ou freebets) et conditions de déblocage

Le seuil de dépôt oriente le choix selon le budget : PMU convient aux petites sommes dès 5 €, tandis que Winamax cible les dépôts plus élevés.

Comment déposer avec PayPal sur un casino en ligne ?

Le dépôt PayPal chez un opérateur agréé ANJ prend quelques secondes et crédite le solde immédiatement. La procédure suppose un compte PayPal actif et un compte joueur validé au préalable.

Une condition conditionne le succès du dépôt : chez la plupart des opérateurs, l'adresse e-mail du compte PayPal doit correspondre à celle du compte joueur. Winamax refuse par exemple un dépôt réalisé depuis un nouveau compte PayPal si un ancien compte différent a déjà été utilisé.

Les étapes d'un dépôt PayPal :

Se connecter à son compte joueur sur le site agréé

Ouvrir la section « Caisse » ou « Dépôt » et cliquer sur l'icône de crédit

Sélectionner PayPal parmi les moyens de paiement

Saisir le montant, en respectant le seuil minimum de l'opérateur

Valider l'autorisation après redirection vers PayPal

Retrouver le montant crédité automatiquement sur le solde de jeu

Le dépôt indirect via PayPal (cartes prépayées et cartes-cadeaux)

Le dépôt indirect consiste à alimenter d'abord son compte PayPal, puis à déposer ce solde chez l'opérateur. Cette méthode permet de jouer sans carte ni compte bancaire directement liés au site de jeu.

Le compte PayPal accepte plusieurs sources d'approvisionnement en amont du dépôt. Le joueur charge son solde PayPal, qui sert ensuite de porte-monnaie unique face au bookmaker.

Cartes prépayées : Paysafecard, Neosurf ou Transcash, achetables en espèces en bureau de tabac ou supermarché

Cartes-cadeaux : rechargées sur PayPal en renseignant l'adresse de facturation associée à la carte

Ce montage masque totalement l'origine des fonds au regard de l'opérateur, qui ne voit qu'un dépôt PayPal. La règle du retrait par virement bancaire reste incontournable : les gains repartent vers un IBAN au nom du joueur, jamais vers le solde PayPal ni vers la carte prépayée d'origine.

Comment retirer ses gains avec PayPal ?

Le retrait des gains vers PayPal est impossible chez tous les opérateurs agréés. Même après un dépôt réalisé par PayPal, les gains ne repartent jamais vers le compte PayPal : ils sont virés vers un compte bancaire au nom du joueur.

Le processus de retrait suit une logique fixe :

Enregistrer un IBAN à son nom dans l'espace joueur

Valider son identité via la procédure KYC (pièce d'identité, justificatif de domicile, RIB)

Demander le retrait, exclusivement dirigé vers le compte bancaire validé

Frais et commissions de PayPal dans un casino

Le dépôt PayPal est gratuit : ni le bookmaker ni PayPal ne prélèvent de commission sur une transaction en euros vers un compte de jeu français.

Cette gratuité tient au type de transaction : un paiement en euros entre un particulier et un opérateur français n'engendre aucun frais côté PayPal. Les frais PayPal apparaissent dans d'autres contextes, comme la conversion de devises ou les paiements internationaux.

Type de transaction Frais Dépôt PayPal chez la plupart des opérateurs ANJ Aucun Dépôt PayPal chez PMU, du 4ᵉ dépôt 3 à 5 % Conversion de devises sur PayPal Variable selon le taux appliqué Rechargement du compte PayPal par carte prépayée Selon l'émetteur de la carte

Les casinos PayPal sont-ils sûrs ?

Un opérateur agréé ANJ acceptant PayPal offre un double niveau de sécurité : celui de la licence française et celui du système de paiement. L'agrément ANJ garantit la protection des fonds joueurs et le respect des obligations légales. PayPal ajoute une couche de confidentialité en s'interposant entre la banque et l'opérateur.

Agrément : licence vérifiable, gage de conformité et de protection des dépôts

Confidentialité bancaire : seul l'identifiant PayPal est communiqué à l'opérateur

Protection des litiges : PayPal dispose d'un système de résolution des différends sur les transactions

Vérification KYC : contrôle d'identité obligatoire avant tout retrait, contre la fraude et l'usurpation

La présence de PayPal constitue un indicateur de fiabilité, car le service impose des conditions strictes aux plateformes qu'il accepte.

Les jeux disponibles sur les casinos PayPal

L'offre de jeu des opérateurs acceptant PayPal se répartit entre machines à sous, jeux de table, casino en direct, poker et paris sportifs.

Machines à sous

Les sites qui affichent des machines à sous accessibles depuis la France opèrent sous licence étrangère et proposent différents types de machines à sous : machines classiques à rouleaux, vidéo slots à thèmes, machines à jackpot progressif et Megaways.

Jeux de table (roulette, blackjack, baccarat)

En ligne, seuls certains opérateurs proposent ces jeux de table. PayPal y est rarement disponible, ces plateformes recourant à d'autres portefeuilles électroniques ou aux cryptomonnaies.

Casino en direct avec croupiers

Les tables en direct disponibles depuis la France dépendent d'opérateurs sous licence étrangères. Le mot « live » chez un opérateur agréé français désigne donc le pari sportif en direct, et non un casino avec croupiers.

Poker et paris sportifs

Le poker et les paris sportifs constituent le cœur de l'offre acceptant PayPal en France.

Poker : cash games et tournois chez Winamax, PokerStars, Unibet, PMU et Bwin

Paris sportifs : pré-match et en direct sur football, tennis, basket, rugby et sports de combat

Paris hippiques : spécialité de PMU, avec une course ouverte aux paris toutes les 25 à 30 minutes

Les alternatives à PayPal pour payer au casino

Plusieurs moyens de paiement rivalisent avec PayPal, chacun avec sa vitesse, ses frais et sa disponibilité en retrait.

Méthode Dépôt Trace bancaire Frais dépôt Retrait possible PayPal Instantané Masquée Aucun (sauf PMU) Non Carte bancaire Instantané Visible Aucun Non Skrill / Neteller Instantané Masquée Aucun au dépôt Chez certains opérateurs Paysafecard Instantané Aucune (espèces) 5 % chez PMU Non Virement SEPA 1 à 3 jours Visible Aucun Oui

Les bonus dans les casinos PayPal

Le dépôt PayPal active l'offre de bienvenue chez la grande majorité des opérateurs agréés ANJ. Les bonus se répartissent entre remboursement du premier pari sportif et bonus poker débloqué progressivement.

La forme du bonus détermine sa valeur réelle. Un remboursement en argent réel est retirable immédiatement, tandis qu'un freebet doit être rejoué et un bonus poker se libère au fil du volume de jeu.

Winamax : 100 % jusqu'à 250 € en poker, plus 100 € remboursés en argent réel sur le sport

Unibet : 100 % jusqu'à 250 € en poker, avec tournois gratuits offerts

PokerStars : 100 € en poker via le code STARS100, débloqué par paliers

Bwin : premier pari sport remboursé jusqu'à 100 € en freebets

PMU : 100 € en poker et 100 € remboursés sur le sport

Deux points conditionnent l'accès au bonus avec PayPal. Le dépôt doit atteindre le seuil requis, souvent 10 €, et PayPal doit figurer parmi les méthodes éligibles à l'offre.

Vitesse et délais de retrait sur des casinos PayPal

Le délai réel dépend de deux étapes : le traitement de la demande par l'opérateur, puis le transfert interbancaire vers le compte du joueur. Le virement SEPA Instant, proposé par plusieurs opérateurs, réduit fortement ce second délai.

Étape du retrait Délai constaté Validation KYC (premier retrait) Quelques heures à 48 h Traitement de la demande par l'opérateur Immédiat à 24 h Virement SEPA Instant vers le compte Quelques minutes à quelques heures Virement SEPA classique vers le compte 1 à 3 jours ouvrés

Avantages et inconvénients des casinos PayPal

PayPal combine des atouts réels au dépôt avec une limite structurelle au retrait.

Avantages Inconvénients Dépôt instantané, crédité en quelques secondes Retrait vers PayPal impossible chez tous les opérateurs Coordonnées bancaires jamais transmises à l'opérateur Seuil de dépôt parfois plus élevé (15 € chez Winamax) Aucun frais au dépôt chez la quasi-totalité des sites Frais de 3 à 5 % chez PMU dès le 4ᵉ dépôt Aucune mention du bookmaker sur le relevé bancaire Correspondance e-mail PayPal / compte joueur obligatoire Présence de PayPal, indicateur de sérieux de l'opérateur RIB toujours nécessaire pour encaisser les gains Système de résolution des litiges intégré Indisponible chez les opérateurs proposant des jeux de casino

Notre avis sur les casinos PayPal

PayPal est l'une des meilleures méthodes de dépôt chez les opérateurs agréés ANJ, à condition d'en comprendre le périmètre. Son intérêt tient à la rapidité, à la confidentialité et à l'absence de frais au dépôt. Le choix de l'opérateur dépend du profil de jeu et du budget. Le seuil de dépôt PayPal et l'univers proposé orientent la décision plus que le montant brut du bonus.

Petit budget : PMU, avec un dépôt PayPal dès 5 €

Poker régulier : Winamax pour le trafic, PokerStars pour le volume de tournois

Multi-univers : Unibet, qui combine sport, poker et turf

Paris sportifs : Bwin pour la couverture d'événements, Unibet pour le streaming

FAQ

PayPal est-il autorisé pour les casinos en ligne en France ?

PayPal est autorisé comme moyen de dépôt chez les opérateurs qui proposent poker, paris sportifs et paris hippiques.

PayPal est-il sûr pour jouer au casino ?

Les coordonnées bancaires ne sont jamais transmises à l'opérateur, seul l'identifiant PayPal sert d'intermédiaire. Le service intègre en outre un système de résolution des litiges sur les transactions.

Quel est le meilleur casino qui accepte PayPal ?

Winamax domine pour le poker et le pari sportif en direct, PokerStars pour le volume de tournois, Unibet pour l'offre multi-univers, PMU pour le turf et le dépôt le plus bas à 5 €, Bwin pour la couverture sportive.

Peut-on utiliser PayPal sur un casino mobile ?

Oui, tous les opérateurs agréés acceptant PayPal proposent une application ou un site mobile.

Comment retirer ses gains avec PayPal ?

Le retrait vers PayPal n'est pas possible. Les gains sont virés exclusivement par virement bancaire, vers un compte au nom du joueur, en application de la réglementation française contre le blanchiment.