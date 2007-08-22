DEMONS’ NIGHT FEVER, préparez vous pour le 22 octobre

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Publié le Vendredi 31 juillet 2026 à 11:00:00 par Johanna Goncalves

 

DEMONS’ NIGHT FEVER, préparez vous pour le 22 octobre

Le jeu où vous devez faire exprès de perdre

Développé par Drecom Co., Ltd et édité par Arc System Works, DEMONS’ NIGHT FEVER est un tactical RPG.
 
Vous êtes un programmeur cynique du nom de Killshiro Katanaka. Vous êtes transporté dans un autre monde après que le Démon suprême, Giga Super Death ait été transformé en bébé afin l’empêcher de gagner son combat contre Dieu. Vous faites alliance avec ce démon pour mener à bien so programme DEMONS’ NIGHT FEVER de celui-ci et déchaîner le chaos sur votre chemin. Mais face à vous se dresse Dieu lui-même et une idole à qui on a lavé le cerveau pour qu’elle doive vous sauver du démon.
 
Ainsi, pour gagner, vous devrez faire exploser vos alliés, commettre des méfaits, semer la mort derrière vous pour améliorer définitivement vos troupes. Et si vous battez les boss, tout ce qui vous entoure et vous-même seront plongés dans des rôles imprévisibles.
 
Le jeu sera disponible sur Steam, Nintendo Switch 1 et PS5, le 22 octobre prochain. Vous pourrez vous procurer des versions physiques pour Nintendo Switch 1 et PS5. Il sera au prix de 39,99 €.
 
DEMONS’ NIGHT FEVER a aussi le droit à une édition Deluxe limitée à 500 exemplaires. Celle-ci sera une édition physique regroupant la bande-originale et le jeu. Vous pouvez la précommander dès maintenant sur le site de Red Art Games. Sa livraison est prévue pour le 3 décembre.
 
Pour finir, n’hésitez pas à ajouter DEMONS’ NIGHT FEVER à votre liste de souhaits.
 
Et on vous a mis une bande-annonce en dessous, pour que vous vous fassiez une idée du jeu.
 

 

 
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