- Stupid Never Dies, la date de sortie a été annoncée

Publié le Vendredi 31 juillet 2026 à 11:45:00 par Johanna Goncalves

Ça donne envie

Développé par GPTRACK50 et édité par SEGA, Stupid Never Dies est un action RPG.

Vous allez incarner Davy, un zombie en Streetwear, qui s'aventure dans un monde peuplé de monstres, de loups-garous, de squelettes, d'hommes-lézards, dans un monde dévasté après l'apocalypse. Il veut aller sauver sa fiancée, Julia, une humaine qui est morte de froid dans un congélateur. Son but est de la ramener à la vie... Il se lance dans une quête incensée, après avoir consommé un aliment bizarre qui lui confère des pouvoirs.

Pour célébrer la nouvelle collaboration avec SEGA, une nouvelle bande-annonce mettant en avant le personnage de Phoenix Zaza Hotfeathers a été postée. Celle-ci est une mystérieuse entité zombie que Davy rencontrera dans sa quête. Sera-t-elle une alliée ou bien une ennemie ? Ça, vous le découvrirez en jouant au jeu.

En plus de l’édition standard, vous pourrez vous procurer l’édition Glorious Idiot qui inclura le premier DLC du jeu : TickTock Teddies Nonsense Overload Pack. Celui-ci sera découpé en 5 TickTock Teddies dans lesquels vous pourrez retrouver toute sorte d’ajouts : des bruitages aux effets visuels en passant par les musiques de fond, il y en aura pour tous les goûts !

Et vous pensiez que c’était tout ? Vous pourrez écouter un extrait de la bande-originale, puisque 2 des musiques seront disponibles le 4 août prochain sur Amazon Music, Apple Music, Spotify et les autres plateformes de streaming musical. Vous aurez donc la possibilité de profiter du thème d’ouverture (Stupid Never Dies) et du thème de fin (Restless, Reckless, Never Dies, Fearless) dès le début du mois prochain.

Le jeu sortira le 21 octobre de cette année sur Steam et PS5. N’hésitez pas à l’ajouter à votre liste de souhaits.

Et comme d’habitude, on vous a mis le trailer du jeu mais aussi celui du DLC juste en dessous.









