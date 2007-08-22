Rideshare ''Stimulator'', une brève idée de la vie d'un taxi

Publié le Vendredi 31 juillet 2026 à 09:45:00 par Johanna Goncalves

Essayer le covoiturage sans être sociable

Développé par UNIGINE et édité par Saber Interactive, Rideshare "Stimulator" est un jeu de conduite immersive.

Vous avez toujours rêvé de monter votre business de covoiturage ? Et bien dans ce jeu, vous pourrez prendre les commandes d’une voiture, récupérer des passagers ayant chacun une histoire à vous raconter (ce n’est pas sûr qu’elle soit toute passionnante) pour les emmener là où ils le souhaitent en évitant les possibles embouteillages.



Le jeu dispose d’un système de trafic basé sur la réalité, qui pourrait vous mettre des bâtons dans les roues. Faites attention à la manière dont vous conduisez, respecter vos horaires et rester concentré malgré ce qui pourrait se passer sur la place arrière pour obtenir des avis positifs et faire grossir votre entreprise. Après vous être déplacé dans le monde ouvert inspiré à la fois de villes européennes et américaines, vous devrez entretenir votre véhicule en le nettoyant et en le réparant si besoin. Serez-vous prêts à prendre en charge des passagers des plus imprévisibles ?

Le jeu sera disponible dans l’année sur PC via Steam, sur PS5 et sur Xbox series. En attendant d’avoir plus d’informations, vous pouvez l’ajouter à votre liste de souhaits.

On regarde ensemble ce que ça donne ?